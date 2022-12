Meater: Smarte Grill-Thermometer jetzt besonders günstig auf Amazon

Grill-Fans aufgepasst: Die beliebten Grillthermometer Meater sind jetzt auf Amazon wieder sehr günstig erhältlich. Teilweise extrem nahe am Amazon-Bestpreis. Kampfgriller, die sich jetzt bei Minusgraden an den Grill stellen, können also zuschlagen. Alle andere Grill-Enthusiasten können sich jetzt schon mal für den nächsten Sommer eindecken. Die Funktionsweise des Meater lässt sich so beschreiben: Sie stecken den kabellosen Fühler in die Mitte des Grillguts, starten die Meater-App auf Ihrem Mobilgerät und legen das Fleisch oder den Fisch auf den Grill. Die App informiert Sie dann, wenn das Grillgut den von Ihnen eingestellten Gargrad erreicht hat.

Wir stellen die Schnäppchen vor.

MEATER Plus für 103,61 Euro kaufen

Das Meater Plus kostet jetzt nur noch 103,61 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, wenn auch kein Bestpreis.

Das Thermometer benötigt 1 AAA-Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Die App gibt es für iOS und Android. Die Daten werden vom Grillthermometer zur App via Bluetooth übertragen. Wichtig: Der Meater kann seine Daten auch an die Apple Watch schicken, Sie benötigen also nicht einmal ein Smartphone in der Hand. Die Kundenbewertungen auf Amazon fallen sehr positiv aus.

Meater für 90,33 Euro kaufen

Falls eine Übertragungsreichweite von zehn Meter für Ihre Bedürfnisse ausreicht, können Sie auch zum Meater für 90,33 Euro greifen. Funktionsweise und Leistungsumfang sind identisch mit dem Meater Plus. Auch hier gilt: Der Preis ist heiß, aber es gab dieses Thermometer auf Amazon auch schon mal etwas günstiger.

Meater Block für 289,23 Euro Kaufen

Nun ist ein einzelnes Grillthermometer etwas wenig für einen gelungenen Grillevent – außer Sie grillen grundsätzlich alleine. Doch für alle Menschen, die gerne in Gemeinschaft mit anderen grillen, ist der Meater Block die Lösung. Mit vier Grillthermometern sind Sie damit bestens vorbereitet auf die nächste Grillparty. Zusätzlich ist hier noch eine Ladestation mit integriertem Display enthalten. Außerdem steht hier neben Bluetooth auch noch WLAN zur Verfügung.

Bei dem Meater Block ist der Preis besonders heiß, denn die jetzt aufgerufenen 289,23 Euro entsprechen annähernd dem Amazon-Bestpreis von 289 Euro.

