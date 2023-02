Samsung Galaxy A54: Warum sich das Warten lohnt

Dass die Galaxy A5X-Reihe zur beliebtesten Modellserie von Samsung gehört, verwundert nicht: gute Ausstattung zu einem anständigen Preis. So findet sich jedes neues Modell – zuletzt das Galaxy A53 (5G) – regelmäßig weit vorn in Amazons Bestseller-Liste. Sogar vor den Geräten der S-Serie – was vermutlich am Preis liegt.

Schon im März/April soll das Galaxy A54 auf den Markt kommen – Samsungs neueste Mittelklasse-Generation. Ausgehend vom aktuellen Wissensstand über das kommende Modell, lohnt sich das Warten!

Design ans Galaxy S23 angelehnt

Am 1. Februar hat Samsung die Galaxy-S23-Generation vorgestellt, bei der die beiden Standardmodelle S23 und S23+ nun das Kamera-Design der Ultra-Version erhalten haben. Bedeutet: Der Kamerabuckel auf der Rückseite entfällt, die Kameras sind einzeln im Gehäuse platziert, was minimalistisch und sehr edel aussieht.

Samsung Galaxy S23 UVP: From $799 Aktuell bester Preis:

Aber selbst wer keine (mindestens) 949 Euro UVP für ein Galaxy S23 ausgeben kann oder möchte, der muss nicht auf das Design verzichten. Denn Samsung erweitert die Designsprache auf die Mittelklasse, das Galaxy A54 sieht dem S23 also sehr ähnlich!

Ein Leak von OnLeaks und 91Mobiles zeigt bereits Render-Bilder des Galaxy A54:

OnLeaks / 91Mobiles

Die Leaker erwarten, dass das Smartphone ein 6,4-Zoll-Display haben wird und ungefähr 158,3 x 76,7 x 8,2 Millimeter misst.

Verbesserte Kamera im Galaxy A54

Die Kamera im Galaxy A53 ist für die Preisklasse tatsächlich gut. Doch wie es aussieht, plant Samsung ein Upgrade – das zunächst nach einem Downgrade aussieht. Denn die Megapixel verringern sich von 64 auf 50 Megapixel, wie unter anderem Galaxy Club berichtet. Aber Foto-Kenner wissen, dass Megapixel nicht alles sind. In der Praxis wird Samsung einen besseren Bildsensor und ein besseres Objektiv verbauen.

Samsung Galaxy A53 5G 6 GB RAM 128 GB awesome black

Höhere Performance im A54

Das Galaxy A54 ist bereits im Geekbench-Benchmark aufgetaucht, wo es 776 Punkte im Single-Core-Test und 2.599 Punkte im Multi-Core-Benchmark erzielte. Anständige Ergebnisse für ein Mittelklasse-Gerät und eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 1.833 Multi-Core-Ergebnis, das wir beim Test des Galaxy A53 verzeichneten.

Die Auflistung zeigt, dass das Smartphones mit Android 13 läuft (keine große Überraschung) und über 6 GB RAM verfügt – obwohl wir erwarten, dass es bei der Markteinführung auch mindestens eine 8-GB-Option geben wird. Der Chipsatz wird als S5E8835 aufgeführt, der höchstwahrscheinlich der Nachfolger des Exynos 1280 ist und vermutlich Exynos 1380 genannt wird. Die CPU verfügt offenbar über vier 2,4-GHz-Leistungskerne und vier 2,0-GHz-Effizienzkerne mit einer Mali-G68-GPU.

Leicht größerer Akku

Galaxy Club sagt auch, dass das Galaxy A54 einen etwas größeren Akku haben wird – mit einer Nennkapazität von 4905 mAh. Tatsächlich wurde das inzwischen bestätigt, da diese exakte Akkukapazität in den FCC-Zertifizierungsdokumenten des Handys aufgeführt wurde – zusammen mit der Meldung, dass es mit einem 25 Watt geladen werden kann. Hier gibt es leider keine Verbesserung dem Vorgänger gegenüber.

Der Akku des A53 wurde mit 4860 mAh angegeben und als typischer 5000-mAh-Akku beworben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das A54 entweder mit 5050 mAh oder 5100 mAh offiziell gelistet sein wird. Kein großer Unterschied, aber hey, jedes Mehr hilft.

Einschätzung

Mit der Galaxy-S23-Optik und den Verbesserungen bei der Kamera sowie der Performance und dem Akku, dürfen Sie sich auf ein tolles Mittelklasse-Handy der beliebtesten Samsung-Reihe freuen. Der Preis könnte gegenüber dem Vorgänger steigen, das lag bei 449 Euro UVP. Traditionell sinken die Preise aber recht schnell.