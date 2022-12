Smartes E-Bike Urtopia: Superleicht und im Angebot 600 Euro günstiger

E-Bikes sind normalerweise mit bis zu 28 Kilogramm echte Schwergewichte und daher nicht unbedingt etwas zum Huckepack-Transportieren im Treppenhaus oder zum Mitnehmen auf Reisen. Deutlich leichter ist da das Urtopia Carbon One: Es bringt dank Carbon-Rahmen und leichter Bauteile aus dem professionellen Radsport nur rund 15 KG auf die Waage. Doch nicht nur das vergleichsweise geringe Gewicht zeichnet das E-Bike aus.

Im Weihnachtsangebot für 2.699 Euro statt sonst 3.299 Euro gibt es eine Sport-Sonnenbrille (sonst: 150 Euro) und einen Fahrradhelm (sonst: 199,95 Euro) gratis mit dazu (Hinweis: Es sind nur noch wenige der Gratis-Beigaben verfügbar). Sie sparen also insgesamt 950 Euro auf den regulären Verkaufspreis.

Urtopia E-Bike für 2.699 Euro statt 3.299 Euro

Smarte Extras und gute Leistung

Im Unterschied zu den meisten anderen E-Bikes ist das Modell von Urtopia an sich smart – auch ohne Verbindung zu einem Smartphone. Bestückt man das Carbon One mit einer eigenen eSIM, kann die Navigationsfunktion genutzt werden. Zusammen mit einem GPS-Sensor ermöglicht das auch die Ortung des Rads, selbst wenn es nicht angeschaltet ist. Dazu gibt es Bluetooth und WiFi, Fingerabdrucksensor und einen Sprachassistenten für rund 20 Befehle. Mit dabei ist ein LED-Matrix-Display am Lenker samt integriertem Licht vorne und ein Rücklicht an der Sattelstütze.

Das Carbon One setzt bei der Technik auf in Deutschland eher unbekannte Komponenten: Der Heckantrieb (35 Nm) kommt von Mivice. Dazu gibt es hydraulische Scheibenbremsen und einen Gates Karbonriemenantrieb. Der wechselbare Akku mit seiner Kapazität von 250 Watt ist gegenüber der Bosch-Konkurrenz eher schwach, soll laut Hersteller aber dennoch eine Reichweite von bis zu 100 Km ermöglichen – je nach ausgewählter Motorunterstützung. Der Riemenantrieb macht das Fahren angenehm und leise – von Vorteil sind auch die damit verbundenen langen Wartungsintervalle von 15.000 Kilometern.

Jetzt für 2.699 Euro kaufen und 950 Euro sparen