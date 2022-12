Sparkassenkunden aufgepasst: PushTAN-Registrierung läuft angeblich ab

Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe warnt vor neuen Phishingmails, die gegen Sparkassenkunden gerichtet sind. Demnach verschicken Cybergangster aktuell betrügerische SMS im Namen der Sparkassen. In den Kurznachrichten steht zu lesen, dass die PushTAN-Registrierung für die Sparkasse am 13.12.2022 ablaufen würde. Deshalb solle man die PushTAN-Registrierung jetzt erneuern und der Link für die Webseite, auf der das angeblich möglich ist, steht passenderweise gleich am Ende der SMS.

Folgt man tatsächlich dem angegebenen Link, so landet man auf einer Webseite, auf der Sie Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum sowie die Daten Ihrer Sparkassen-Card eingeben sollen. Bei pushTAN-Nutzern wird zudem zur Freigabe eines Auftrages aufgefordert.

Warnung

Die Experten der Sparkasse warnen: Ihre Daten könnten von Betrügern missbraucht werden, zum Beispiel um Sie im Namen Ihrer Sparkasse anzurufen und eine TAN zu erfragen oder um Sie zur Freigabe eines Auftrages zu bewegen. Die TAN oder die Freigabe können die Betrüger nutzen, um eine betrügerische Überweisung durchzuführen oder eine digitale Karte Ihrer Sparkassen-Card zu erstellen. Die digitale Karte kann dann wiederum für betrügerische Einkäufe genutzt werden.

So reagieren Sie richtig

Diese SMS ist eine Fälschung. Löschen Sie diese Kurznachricht, ohne darauf zu reagieren und vor allem ohne auf den darin angegebenen Link zu klicken. Wenn Sie sich für das Online-Banking bei der Sparkassen einloggen wollen, dann machen Sie das immer direkt über die Webseite der Sparkasse. Geben Sie hierzu deren Webseite im Browser ein und speichern Sie diese als Favoriten beziehungsweise Bookmark im Browser. Nur über diesen verifizierten Link loggen Sie sich dann für das Online-Banking ein.

So vermeiden Sie weiteren Schaden

Sollten Sie aber tatsächlich bereits Daten auf der gefälschten Webseite eingegeben haben, dann ist jetzt schnelles Handeln erforderlich. Melden Sie sich sofort bei Ihrer Bank, um Ihren Onlinezugang und Ihre Karte sperren zu lassen. Erstatten Sie zudem Anzeige bei der Polizei.

