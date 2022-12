Makita Akkuschrauber & Co.: Perfekte Weihnachtsgeschenke für den Mann?

Werkzeuge von Makita gehören inzwischen zu den Topsellern im Baumarkt-Bereich. So hat sich die Marke inzwischen erfolgreich gegen Bosch bzw. Bosch Professional durchgesetzt. Alle großen Baumärkte wie Obi, Bauhaus und Hornbach bieten Produkte von Makita wie Akkuschrauber, Schlagschrauber, Kettensägen oder Stichsägen an. Wer den Gang in den Baumarkt scheut, kann die Werkzeuge auch online kaufen, zumal Amazon hier auch oftmals den attraktiveren Preis hat. Doch welche sind aktuell attraktive Geschenkideen von Makita, die den Geldbeutel nicht zu stark belasten?

Interessante Weihnachtsgeschenke von Makita

Makita hat nicht nur Akkuschrauber zu bieten. Als Low-Budget-Geschenktipp empfiehlt sich beispielsweise der hochwertige Cutter von Makita für unter 20 Euro. Auch das Ratschen und Bit-Set für rund 26 Euro ist immer ein gutes Geschenk und erleichtert das Werkeln zuhause. Die Makita LED-Taschenlampe für rund 36 Euro kann auch mit dem bestehenden Akku-System genutzt werden und kann dank einem speziellen Standfuß so platziert werden, dass der Arbeitsbereich gut ausgeleuchtet werden kann.

Egal ob Autoreifen oder Fahrradreifen, ein Akku-Kompressor für rund 65 Euro ist sehr hilfreich, wenn ein Reifen aufgepumpt werden muss. Gerade bei Autoreifen erweist sich das Gerät als sehr praktisch, da kein lästiges Stromkabel erforderlich ist. Ansonsten ist das Sortiment mit Akku-Staubsauger, Akku-Wasserkocher, Akku-Baustellenradio oder Akku-Bohrhammer sehr umfangreich.

Makita Akkuschrauber als Weihnachtsgeschenk

Akkuschrauber ist nicht gleich Akkuschrauber! Diese Weisheit erhält man schnell, wenn man nach einem günstigen Akkuschrauber aus dem Discounter mal einen Makita-Akkuschrauber in den Händen hält. Selbst Bosch-Akkuschrauber haben meist keine gute Qualität, wenn man nicht gerade zu den Bosch Professional-Produkten greift. Auch der Akku ist bei so einem Akkuschrauber entscheidend. Während sich Billigprodukte oftmals von selbst entladen und der Akku dann immer leer ist, wenn man zum Akkuschrauber greifen möchte, hat man dieses Problem bei Makita nicht. Bei Bundles mit zwei Akkus braucht ein leerer Akku oftmals nur 15 Minuten für die Ladung, sodass man den anderen Akku gar nicht so schnell leer bekommt.

Bei Makita-Produkten können die Akkus kombiniert werden, d. h. der Akku von der Stichsäge kann auch für den Akkuschrauber oder die Kettensäge verwendet werden. Falls sich im Haushalt aber noch keine Makita-Produkte befinden, empfiehlt sich als Weihnachtsgeschenk für Männer ein Bundle mit Akkus und Ladegerät. Außerdem gibt es noch große Bundles mit Schraubendreher samt Bits und Bohrern.

Zubehör für Makita-Werkzeug

Wenn das Budget etwas geringer ist, es aber dennoch Werkzeug von Makita als Weihnachtsgeschenk sein soll, empfehlen sich Zubehör-Sets. Bits kann man immer gebrauchen und hier gibt es entsprechende Sets schon ab rund 16 Euro. Sollen es auch noch Bohrer sein, gibt es entsprechende Koffer mit 75 Teilen schon für rund 37 Euro. Interessant sind auch Sets inkl. Wasserwaage, Maßband und Cutter-Messer für etwas über 50 Euro.

Makita Akkus

Akkus von Makita können für alle akkubetriebenen Produkte verwendet werden. Falls im Haushalt also schon Makita-Produkte vorhanden sind, könnte ein Akku ein tolles und preiswertes Weihnachtsgeschenk für den Mann oder Freund sein. Hier gibt es unterschiedliche Größen. Ein großer Akku ist nicht immer praktischer, da größere Akkus auch immer mehr Gewicht mit sich bringen. Es hängt also stark vom Einsatzzweck ab, welche Größe verwendet werden sollte. Für einen Akkuschrauber reicht sicherlich ein Makita Akku mit 3 Amperestunden aus. Für einen Akku-Rasenmäher sollte es dagegen eher ein 5-Ah-Akku sein. Akkus mit 3 Ah sind bei Amazon aktuell schon für unter 50 Euro verfügbar.