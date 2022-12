Sky Deutschland: Verkauf könnte noch vor Ende 2022 abgeschlossen sein

Gerüchte um die Pläne von Comcast, Sky Deutschland verkaufen zu wollen, tauchten bereits im Oktober 2022 auf, in immer neuen Varianten. Wie die Website Dwdl.de erfahren haben will, befinden sich die Verhandlungen nun mittlerweile “auf der Zielgeraden“ und der Verkauf des Pay-TV-Senders könnte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Gespräche laufen schon seit einigen Monaten

Wie Dwdl.de von mit dem Verkauf vertrauten Personen erfahren haben will, laufen die Verhandlungen bereits seit mehreren Monaten hinter verschlossenen Türen. Im Oktober schätze die US-Nachrichtenagentur Bloomberg den Wert von Sky Deutschland auf eine Milliarde US-Dollar. Insider halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass der Verkaufspreis in dieser Höhe liegen wird. Comcast will den Pay-TV-Sender loswerden, weil dem Angebot hierzulande die Perspektiven fehlen. Für den potenziellen Käufer könnten also nach der Übernahme umfangreiche Investitionen anfallen.

Konkurrenzdruck durch Streaming-Anbieter

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, wo Sky auch als Breitbandanbieter fungiert, ist Sky Deutschland lediglich ein Anbieter für Bezahl-Fernsehen. Gerade in diesem Bereich hat Sky jedoch in den vergangenen Jahren wachsende Konkurrenz seitens Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney+ oder Amazon Video bekommen. Um das Unternehmen zu retten, hatte Comcast in den vergangenen Jahren das Führungsteam verschlankt und Verantwortlichkeiten zu Sky Großbritannien und Sky Italia ausgelagert. Diese Sparmaßnahmen stoßen jedoch an ihre Grenzen.

Ralph Dommermuth als möglicher Käufer

Als möglicher Interessant an Sky Deutschland wird Ralph Dommermuth, Mehrheitsaktionär und Gründer von United Internet, gehandelt. Die ProSiebenSat.1 Media SE dementierte vor einigen Wochen Gerüchte um mögliche Übernahmeabsichten. Sollte Dommermuth Sky Deutschland übernehmen, könnten im Zusammenspiel mit dem Tochterunternehmen 1&1 künftig Pripleplay-Angebote möglich werden. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.