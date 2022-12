Returnal für PC fordert 32 GB Arbeitsspeicher

Anfang 2023 soll die PC-Umsetzung des bisherigen PS5-Exklusivtitels “Returnal“ erscheinen. Das Actionspiel, in dem der Spieler immer wieder riesigen Mengen an Geschossen ausweichen muss, hat auf der Playstation 5 sehr gute Kritiken eingefahren. Im Durchschnitt vergaben die Tester 86 Prozent Spielspaßwertung. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Titel in der PC-Gemeinde.

32 GB RAM empfohlen

Ein Umstand könnte die Vorfreude aber etwas trüben, denn “Returnal“ fordert laut Steam-Webseite auf dem PC satte 32 GB Arbeitsspeicher. Bislang galt ein Gaming-PC mit 16 GB RAM noch als ausreichend gut bestückt. Selbst Hochkaräter wie der “Microsoft Flight Simulator“ empfehlen diese Speichermenge. Mit “Returnal“ könnte nun ein Umbruch in der Gaming-Branche auf dem PC einsetzen. Zwar sollen 16 GB für einen Start ausreichen, dennoch wird die doppelte Menge an Arbeitsspeicher für ein flüssiges Spielerlebnis empfohlen.

Ansonsten niedrige Systemanforderungen

Interessanterweise fallen die übrigen Systemanforderungen von “Returnal“ relativ niedrig aus. Als Mindestanforderungen wird ein Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X erwartet. Diesem sollte mindestens eine Geforce RTX 1060 (6 GB) bzw. eine AMD Radeon RX 580 (8 GB) zur Seite stehen. Auf der Festplatte oder SSD werden 60 GB für das Spiel beansprucht. Empfohlen wird hingegen ein Core i7-8700 oder Ryzen 7 2700X mit einer RTX 2070 Super (8 GB) oder einer Radeon RX 6700 XT (12 GB).

PS5 hat nur 16 GB Arbeitsspeicher

Warum speziell Sonys “Returnal“ einen so hohen RAM-Hunger hat, bleibt offen. Die Playstation 5 verfügt lediglich über 16 GB GDDR6-Speicher, den sich CPU und GPU teilen müssen. Der Hersteller verspricht für die PC-Version mit DLSS und FSR zwei Techniken, die das Spiel speziell in hohen Auflösungen flüssiger spielbar machen sollen. Außerdem soll Raytracing für Schatten und Reflektionen genutzt werden.