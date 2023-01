Google Sync: Wenn die Synchronisierung nicht funktioniert

Damit Sie immer von sämtlichen Geräten auf den aktuellen Stand der Google-Dienste zugreifen können, muss die automatische Synchronisierung auf Ihrem Phone aktiviert sein. Ob dies der Fall ist, finden Sie in den Einstellungen heraus. Tippen Sie hier auf den Punkt „Passwörter und Konten“. Scrollen Sie ganz nach unten und aktivieren Sie dann, falls noch nicht geschehen, den Schieberegler bei der Option „App-Daten automatisch synchronisieren“. Für das manuelle Anstoßen wählen Sie Ihr Google-Konto aus und tippen auf den Eintrag „Kontosynchronisierung“. Danach gelangen Sie zu einer Übersicht von Google-Diensten, für die Sie die Synchronisierung per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren können, darunter Google Kalender, Google Docs, Google Drive, Google Fit, Google News, Google Notizen und Ihre Kontakte. Über den Schieberegler bei jedem Eintrag stoßen Sie außerdem die manuelle Synchronisation an.

Um die Gmail-Synchronisation zu überprüfen, starten Sie bitte die Gmail-App und öffnen das Hauptmenü über die drei Striche links oben. Unter „Einstellungen“ tippen Sie auf Ihr Google-/ Mail-Konto. Hier aktivieren Sie ganz unten bei „Datenverbrauch“ die Option „Gmail synchronisieren“ mit einem Haken. Des Weiteren muss analog zur Lösung 1 der Punkt „Daten automatisch synchronisieren“ unter „Einstellungen, Passwörter und Nutzer“ aktiviert sein, falls Sie einen automatischen Abgleich wünschen.

Damit Sie von allen Geräten auf Ihre Fotos und Videos zugreifen können, müssen Sie die Sicherung und Synchronisierung über Google Fotos auf Ihrem Smartphone aktivieren. Öffnen Sie dazu einfach die Google-Fotos-App und anschließend über Ihr Profilfoto oben rechts die „Fotos-Einstellungen“. Hier finden Sie ganz oben den Punkt „Back-up & Sync“. Öffnen Sie ihn und überprüfen Sie nun, dass der Upload Ihrer Fotos und Videos mittels Schieberegler aktiviert ist. Weiter unten dürfen Sie dann noch die Upload-Größe der Bilder bestimmen, den Upload über die mobilen Daten verbieten sowie weitere Geräteordner, wie etwa Screenshots oder Downloads für die Sicherung, bestimmen.

