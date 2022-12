Vorsicht: Das sind die aktuell gefährlichsten Telefonnummern

Mimikama, ein auf Warnungen vor Phishing und Telefonbetrug spezialisiertes Online-Portal, hat basierend auf Daten von Clever Dialer eine Liste der Telefonnummern veröffentlicht, von denen aus im November 2022 die meisten betrügerischen Anrufe ausgegangen sind.

069244375048: Mehr Telefonterror geht nicht

Die fieseste Telefonnummer des Monats November 2022 ist demnach die 069244375048. Von dieser Frankfurter Telefonnummer gehen Anrufe aus, die behaupten, von einer “Hauptstelle für Energieversorger” zu stammen. Die Anrufer wollen die Zählernummer der Angerufenen wissen. Vorsicht: Wenn jemand Ihre Zählernummer weiß, kann der Betrüger Ihnen einen neuen, unverwünschten Stromversorgungsvertrag unterschieben. Mehr zu dieser Betrugsmasche lesen Sie in Betrüger kündigen einfach Ihren Stromvertrag: So schützen Sie sich.

Die 069244375048 meldeten Benutzer im November 2022 9160 Mal. Damit macht 069244375048 24,16 Prozent aller Beschwerden aus, die von Telefonnummern ausgehen, die in der Top 10 der Clever-Dialer-Auswertung erfasst sind. Clever Dialer stuft diese Telefonnummer in die Kategorie “Kostenfalle” ein.

Auch vor diesen Telefonnummern sollten Sie sich hüten

Auf Platz 2 folgt die 01635844545. Hinter dieser Telefonnummer versteckt sich der Versuch, Ihnen ein Gewinnspiel unterzujubeln. Die Anrufer wollen Ihre Bankverbindung und Adresse haben.

Platz 3 auf dem Clever-Dialer-Ranking belegt die 015210923002. Auch hier droht wieder eine Kostenfalle. Die Anrufer mit der 022165088561 wiederum behaupten, dass sie von den Stadtwerken München stammen. Auch hier wollen die Anrufer die Kontonummer der Angerufenen haben.

Unter der 040655890700 ruft dagegen jemand an, der auf der Stromversorgerwelle reitet. Die Anrufer wollen die Höhe des monatlichen Abschlags wissen. Vermutlich wollen die Anrufer Ihnen dann einen anderen Stromversorgungsvertrag unterjubeln.

Die sechstplatzierte Telefonnummer in dem Ranking ist die 01784133177. Dahinter versteckt sich wieder ein Gewinnspiel-Betrüger.

Auf den Plätzen 7 bis 10 folgen die Telefonnummern 01637875622 (Gewinnspiel), 04029999112 (hier fragt der Anrufer nach einer Frau XXX), 01631672226 (Gewinnspiel) und 021198709935 (Versicherung).

So reagieren Sie richtig

Nehmen Sie nie anonyme Anrufe an. Doch auch bei Anrufen, bei denen eine Telefonnummer angezeigt, sollten Sie daran denken: Die angezeigte Nummer kann falsch sein. Möglich macht das IP-Spoofing. Mehr dazu lesen Sie in Call-ID Spoofing: So schützen Sie sich vor betrügerischen Anrufen.

Nennen Sie keinesfalls persönliche Daten (Name, Adresse, Bankverbindung, Zählerstände) von sich am Telefon. Wenn Sie keinen Anruf erwarten, dann legen Sie sofort auf und sperren Sie die Telefonnummer.

Clever Dialer bietet Schutzlösungen gegen Telefonspam und betrügerische Telefonanrufe an. Die Schutzlösung gibt es unter anderem für Android, iOS und die Fritzbox.

