Windows 11 22H2: Freigaben schneller verbinden

So finden Sie nun im Explorer nach einem Rechtsklick auf „Dieser PC“ direkt im Kontextmenü die drei Befehle „Netzwerkadresse hinzufügen“, „Netzlaufwerk verbinden“ und „Netzlaufwerk trennen“. Alle drei standen vor Version 22H2 im Kontextmenü unter „Weitere Optionen anzeigen“.

Mittels „Netzwerkadresse hinzufügen“ starten Sie einen Assistenten, mit dem Sie eine feste Verbindung zu einer Freigabe in Ihrem LAN oder auf einem Webserver oder auch zu einer FTP-Site herstellen. Klicken Sie jetzt in seinem ersten Fenster auf „Weiter“ und anschließend doppelt auf „Eine benutzerdefinierte Netzwerkadresse auswählen“. Nach einem Klick auf den Link „Beispiele anzeigen“ präsentiert Ihnen Windows drei Beispiele, wie der Verweis auf eine Freigabe oder eine FTP-Site aussehen könnte. Klicken Sie danach auf „Durchsuchen“, um eine Netzwerkadresse in Ihrem LAN auszuwählen. Dann klicken Sie auf „Weiter“ und geben der Verbindung einen Namen. Nach dem nächsten „Weiter“ erreichen Sie das letzte Fenster des Assistenten, in dem er Ihnen anbietet, nach einem Klick auf „Fertig stellen“ die neue Verbindung sogleich zu öffnen. Zudem ist sie nun ohne Laufwerksbuchstaben im Windows-Explorer unter „Dieser PC“ dauerhaft verfügbar. Um sie wieder zu entfernen, klicken Sie die neue Verbindung mithilfe der rechten Maustaste an und wählen „Löschen“ aus.

„Netzlaufwerk verbinden“ hingegen öffnet das altbekannte Fenster zum Herstellen einer Verbindung zu einer Freigabe. Windows bindet sie über einen auswählbaren Buchstaben als neues Laufwerk ein und ermöglicht die Eingabe von Benutzerdaten, die von denen Ihrer aktuellen Anmeldung abweichen. Eine solche Verbindung können Sie über den Befehl „Trennen“ im Kontextmenü wieder aufheben. Nach einem Klick auf „Netzlaufwerk trennen“ zeigt Windows Ihnen die eingerichteten Verbindungen zu Freigaben in Ihrem LAN in einer Übersicht an. Nach einem Rechtsklick und dem Befehl „Trennen“ können Sie sie gezielt beenden.

