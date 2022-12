Blitzer-Apps in Google Maps & Co.: Verboten, aber einfach möglich

Wer sie trotzdem verwendet, riskiert ein Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt im Flensburger Fahreignungsregister, stellt der ADAC klar. Aus diesem Grund sperren die meisten Hersteller von Navigations-Apps die Warnfunktion hierzulande auch. Trotzdem gibt es immer wieder Tipps, wie sich die Funktion in Google Maps und in anderen Navigations-Apps auf Android-Geräten verwenden lässt – und zwar mithilfe der Zusatz-App Tomtom Ami GO aus dem Google Playstore.

Darin muss man nach dem Installieren nur versichern, „alle geltenden Gesetze einzuhalten“ und anschließend noch darauf verzichten, die Radarkamerawarnungen zu deaktivieren. Schaltet man in der Folge in Tomtom Ami GO den „Überlagerungsmodus“ ein, bleibt die App als Miniaturbild stets im Vordergrund.

Dabei zeigt sie die tatsächlich gefahrene und jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit an und warnt optisch und akustisch vor Radarfallen. Die Benutzung der App bleibt in Deutschland aber trotzdem verboten.

