Onlineprodukte mit ganz bestimmten Eigenschaften aufspüren

Wenn Sie beispielsweise einen Drucker kaufen möchten und bereits eine Vorstellung davon haben, wie das neue Gerät ausgestattet sein soll, können Sie diese Funktionen in den Vergleichsportalen einfach ankreuzen. Beim Drucker also Toner oder Tinte, Netzwerkfunktionen sowie Duplexdruck, Druckgeschwindigkeit und so weiter. Möglich ist dies, weil die Preissuchmaschinen die Produkteigenschaften in einer Datenbank speichern. Doch über den praktischen Nutzen hinaus können bestimmte Gerätemerkmale, -funktionen sowie -abmessungen sogar essenziell sein. Dies beschränkt sich keineswegs auf Produkte aus IT und Unterhaltungselektronik, sondern kann auch für Haushaltsgeräte wichtig sein. Genau hier helfen die Preissuchmaschinen, wie ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht.

Vergleichsportale wie Billiger.de oder Idealo bieten zu vielen Kategorien Filter an. Die Datenbank dahinter lässt sich gezielt zur Produktsuche nutzen. IDG

Ein neuer Kühlschrank muss oder soll her, weil der alte defekt ist oder zu viel Strom verbraucht. Das Problem: Er ist in die Küchenzeile integriert, muss also in die vorhandene Einbaunische passen. Was angesichts von Standardbreite und -tiefe und einem Filter für die Höhe zunächst einfach klingt, erweist sich wegen getrennter Türen für Kühl- und Gefrierfach als mühsam. Denn die eigentlichen Gerätetüren müssen exakt mit den vorgelagerten Fronttüren der Einbauküche übereinstimmen. Standards zum Volumenverhältnis von Kühl- zu Gefrierteil, zu den Türgrößen und zur Position existieren nicht. Da geht es tatsächlich um Millimeter, schließlich beträgt die Spaltbreite der Front- und Dekorteile nur etwa einen halben Zentimeter. Um bei unserem Beispiel nun aus vielen tausend Kühlschränken die wenigen passenden Modelle herauszufiltern, geht man schrittweise vor: also die Höhe der Einbaunische messen, die Größen von Kühl- und Gefrierteil des Altgeräts nachschlagen und damit in einem der Vergleichsportale die Filter gleich oder ähnlich setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Modell mit der gleichen Gefrierfachgröße zu den vorhandenen Türen passt, ist nun einmal größer, als wenn es zehn Liter mehr oder weniger fasst. Auch die visuelle Kontrolle der Produktabbildungen kann weiterhelfen, denn oftmals sieht man schon auf den ersten Blick, was sich wahrscheinlich oder unter keinen Umständen eignet.

Beispiel Einbaukühlschrank: Preissuchmaschinen erleichtern die Suche von passenden Geräten. Dennoch bleibt die genaue Kontrolle der Maße unerlässlich. IDG

Könnte ein Gerät passen, schauen Sie sich die exakten Abmessungen und Maße des Modells an. Diese finden Sie abhängig vom Gerät entweder im Preisvergleichsportal oder ansonsten mit der genauen Modellbezeichnung beim Hersteller. Im Anschluss daran heißt es, die wichtigen Maße mit denen der Küche zu vergleichen. Wenn es ohne weitere Umbauten passt, sind Sie am Ziel. Tipp: Bevor Sie die Ware schließlich bestellen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie nochmals gewissenhaft nachmessen und überprüfen, ob alles stimmt.

