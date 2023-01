Bitwarden mit Windows-PIN entsperren

Wie bei jedem Passwort-Manager empfiehlt sich auch hier die Definition eines möglichst langen sowie komplexen Master-Kennwortes für den Zugriff auf die gespeicherten Anmeldedaten. Solche Kombinationen aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen kann man sich aber schwer merken. Bitwarden bietet jedoch an, dass Sie seinen Tresor auch über Windows Hello entsperren können. Dann genügt die Eingabe einer vierstelligen PIN, um auf den Tresor zuzugreifen. Das Verfahren ist sicher, da die PIN nur auf Ihrem eigenen Computer funktioniert und der Zugriff auf Windows oder Bitwarden über LAN oder Internet ausgeschlossen ist. Windows Hello bietet auch noch andere Möglichkeiten zur Authentifizierung an, wie zum Beispiel einen Fingerabdruckscan und eine Gesichtserkennung. Wir empfehlen Ihnen aber sowohl aus technischen als auch aus Gründen der Sicherheit die Verwendung einer PIN.

Die Anmeldung bei Windows Hello wird gesteuert vom Desktop-Client von Bitwarden. Er muss daher ständig im Hintergrund laufen. IDG

Falls dies bislang noch nicht erfolgt ist, richten Sie zunächst einmal Windows Hello ein. Das erledigen Sie einfach über die „Einstellungen“ von Windows unter „Konten –› Anmeldeoptionen“. Danach geht es weiter mit Bitwarden: Auch wenn Sie lediglich die Browser-Erweiterung des Passwort-Managers benutzen wollen, müssen Sie in diesem Fall auch die Desktop-Version herunterladen und installieren. Denn sie übernimmt dann die Verwaltung der Anmeldung über Hello. Holen Sie sich auf der Website von Bitwarden auch gleich die Erweiterung für Ihren Browser und aktivieren Sie diese. Falls Sie noch keinen Account bei Bitwarden hatten, richten Sie ihn zunächst über das Desktop-Programm ein. Der Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse, darüber hinaus müssen Sie ein Master-Passwort definieren. Loggen Sie sich in Ihren Account ein und klicken Sie in Bitwarden auf „Datei –› Einstellungen“. Setzen Sie nun Häkchen vor die beiden Optionen „Mit Windows Hello entsperren“ und „Beim Start nach Windows Hello fragen“. Scrollen Sie jetzt im Einstellungsfenster nach unten und setzen Sie ein Häkchen vor „Browser-Integration aktivieren“ und am besten noch ein weiteres Häkchen vor „Beim Start nach Windows Hello fragen“. Damit Sie sich auch bei der Browser-Erweiterung von Bitwarden mit der Hello-PIN anmelden können, muss stets der Desktop-Client im Hintergrund laufen. Daher sollten Sie zusätzlich „Automatisch bei der Anmeldung starten“ einschalten.

Bei der Browser-Erweiterung von Bitwarden muss die Biometrieoption eingeschaltet sein, damit eine Anmeldung per Hello möglich ist. IDG

Klicken Sie nunmehr in Ihrem Browser in der Reihe der Erweiterungen auf das Bitwarden-Icon. Beim ersten Mal ist es erforderlich, dass Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Master-Passwort authentifizieren. Anschließend klicken Sie rechts unten auf das Zahnradsymbol der „Einstellungen“ und aktivieren die Option „Mit Biometrie entsperren“. Melden Sie sich in der Folge bei der Browser-Erweiterung ab und schließen Sie das Desktop-Programm. Teilweise ist auch noch einmal ein Neustart von Windows notwendig. Wenn alles geklappt hat, blendet die Desktop-Version von Bitwarden beim Start die Schaltfläche „Mit Windows Hello entsperren“ ein. Die Browser-Erweiterung hingegen präsentiert den Button „Mit Biometrie entsperren“. Nach einem Klick tippen Sie hier dann bitte den PIN-Code ein.

