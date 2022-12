Intel Core i9-13900KS mit 6 GHz Turbotakt geleakt – neues Intel-Flaggschiff

Mit dem Core i9-13900K bietet Intel aktuell seine schnellste CPU an. Aus geleakten Folien des Herstellers geht jedoch hervor, dass mit dem Core i9-13900KS ein noch flotterer Prozessor in den Startlöchern steht. Dessen maximaler Turbotakt soll demnach bei 6 GHz liegen, also 200 MHz über dem K-Modell. Auch die Grundleistungsaufnahme des Prozessors (Processor Base Power) soll um 25 Watt auf 150 Watt zulegen. Die Maximale Turboleistung (MTP) bleibt hingegen bei 253 Watt. Schon bei der Vorgängergeneration schob Intel flottere KS-Modelle seiner Prozessoren nach. Damals wollte der Konzern damit dem Ryzen 5800X3D Einhalt gebieten, der dank gestapeltem Cache speziell auf Gamer abzielte.

Mehr Cache für Gamer

Auch jetzt muss sich Intel einer ähnlich angelegten CPU-Reihe namens Ryzen 7000X3D von AMD stellen. Anfang 2023 will AMD gleich drei Modelle mit gestapeltem Cache anbieten: Den Ryzen 7 7800X3D mit acht Kernen, den Ryzen 9 7900X3D mit 12 Kernens sowie den Ryzen 9 7950X3D mit 16 Kernen. Alle Chips verfügen über deutlich größere Caches, die speziell beim Gaming Vorteile bieten sollen.

Viele Kerne und hoher Turbotakt als Konter

Intel will hier mit dem Core i9-13900KS gegenhalten. Die CPU verfügt über acht Performance-Kerne und 16 Effizienzkerne. Damit ergeben sich 32 Threads, da die Effizienzkerne nur einen Thread gleichzeitig abarbeiten können. Die Performance-Kerne takten maximal mit 5,4 GHz (Basistakt 3,2 GHz), während die Effizienzkerne mit bis zu 4,3 GHz takten (Basistakt 2,2 GHz).

An den Cache-Größen ändert sich im Vergleich zum Core i9-13900K hingegen nichts. Auch beim unterstützten Arbeitsspeicher gibt es keine Änderungen. Intel nennt hier DDR5-5600 und DDR4-3200. Auf der geleakten Folie von Intel finden sich zudem die zwei Mainstream-CPUs Core i9-13900 und Core i7-13700 mit einer Prozessor Base Power von 65 Watt. Eine Vorstellung der neuen CPUs wird für die CES Anfang 2023 erwartet.