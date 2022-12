Retro-Konsolen: Die besten Shops für Nintendo und Co.

Retro-Konsolen und Retro-Spiele wecken in vielen Gamern der älteren Generation die Erinnerungen an die “gute alte Zeit”. Auch wenn viele Spiele in der Realität nicht so besonders gut gealtert sind und die Nostalgie dem Gehirn gerne mal einen Streich spielt, gibt es doch viele zeitlose Klassiker, zu denen man auch heute noch gerne zurückkehrt. Natürlich gibt es inzwischen auch technische Möglichkeiten, um alte Spiele auf neueren Plattformen zu spielen – zum Beispiel mithilfe von Emulatoren. Aber um die Nostalgie so richtig wiederzubeleben, eignet sich am besten eine originale Konsole aus der jeweiligen Zeit. Und diese sind auch zu großen Teilen noch sehr gut erhältlich, zumindest auf dem Gebrauchtmarkt. Wir haben für Sie die besten Online-Shops herausgesucht, wo Sie Ihren Gameboy, Nintendo64 oder Playstation 1 erwerben können.

Der Klassiker: Ebay

Ebay ist Marktplatz, auf dem jeder Nutzer seine Gebrauchtwaren zum Verkauf anbieten kann. Und zunehmend wird auch immer mehr Neuware über die Plattform gekauft. Ebay ist einer der größten Online-Marktplätze und hier finden Sie wirklich alles, was das Herz begehrt – inklusive alle Arten von Retrokonsolen. Bewertungen der Verkäufer helfen, unseriöse Anbieter herauszufiltern. Bei Ebay finden Sie aber nicht nur Konsolen aus zweiter Hand, wenn Sie Sammler und gleichzeitig bereit sind, viel Geld zu investieren, können Sie auch immer wieder originalverpackte und ungeöffnete Konsolen aller Art finden – allerdings mit den entsprechenden Preisen.

Die lokale Alternative: Ebay Kleinanzeigen

Ebay Kleinanzeigen ist, wie der Name schon verrät, ein Kleinanzeigenportal. Hier können Sie nach Anzeigen in Ihrer Umgebung suchen, in denen Privatleute ihre alten Konsolen zum Verkauf anbieten. Mit etwas Glück finden Sie genau das Gerät, dass Sie suchen, nur einige Kilometer entfernt und können es noch am selben Tag abholen. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht auf Betrüger hereinfallen – mehr dazu lesen Sie hier:

Gebrachte Elektronik mit 36 Monaten Garantie: Rebuy

Während Sie bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen ihre Retro-Konsole direkt vom Vorbesitzer erwerben, ist das deutsche Unternehmen Rebuy ein Zwischenhändler. Sie können bei Rebuy also sowohl Ware kaufen als auch verkaufen. Rebuy überprüft die Ware, bewertet den Zustand, und bietet die Geräte dann über den eigenen Shop zum Verkauf an. Der Nachteil daran ist, dass viele Produkte teurer sind, als wenn Sie diese direkt von einer Privatperson erwerben. Schließlich kostet der Service, den Rebuy bietet, Geld – und das Unternehmen verdient natürlich auch mit. Doch es gibt auch Vorteile. Die Geräte werden vorab auf ihre Funktionalität überprüft und der äußere Zustand wird bewertet. Beim Kauf können Sie dann den Zustand auswählen – der Preis variiert dementsprechend. Der größte Pluspunkt ist aber die Garantie. Wenn Sie direkt von einer Privatperson kaufen und die Konsole ist nach zweimaligen Benutzen plötzlich kaputt, ist es oftmals schwierig bis unmöglich, eine Rückerstattung zu erhalten. Rebuy bietet 36 Monate Garantie – sollte etwas passieren, sind Sie also abgesichert.

Alternative zu Rebuy mit großer Auswahl: ZOXS

ZOXS ist wie Rebuy ein deutscher Händler für gebrauchte Elektronik und überzeugt vor allem mit einer enorm großen Auswahl. Über 500.000 Artikel stehen zur Auswahl. Auch bei diesem Händler können Sie eine Wahl beim Artikelzustand treffen und so den Preis beeinflussen. Gegenüber Rebuy bietet ZOXS oft günstigere Preise, bietet allerdings nur zwölf statt 36 Monate Garantie. Eine Garantieverlängerung kann gegen Aufpreis erworben werden.

Der Spezialist: Konsolenshop.com

Konsolenshop.com ist ein deutscher Gebrauchthändler, der sich speziell auf Videospielkonsolen spezialisiert hat. Hier finden Sie fast jede Konsole, die Sie sich vorstellen können. Die Preise sind höher als bei ZOXS und liegen ungefähr auf dem Niveau von Rebuy, allerdings bietet Konsolenshop.com entgegen den anderen beiden Händlern keine erweiterte Garantie. Sie haben lediglich eine 30-Tage-Rückgabe-Garantie. Dafür punktet der Shop mit seiner enormen Auswahl und einem großen Sortiment an Spielen, Controllern und weiterem Zubehör.