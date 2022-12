Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt – dieser Mann hat ihn überholt

Im renommierten Forbes-Ranking der Milliardäre (“THE WORLD’S REAL-TIME BILLIONAIRES”) liegt Elon Musk nicht mehr auf Platz 1. Er musste den Franzosen Bernard Arnault an sich vorbeiziehen lassen. Bernard Arnault verdient sein Geld mit Luxusgütern und leitet den Konzern LVMH (hochpreisige Koffer und Taschen, Champagner, Cognac) und ist Mehrheitseigentümer bei Christian Dior. Forbes gibt das aktuelle Vermögen von “Arnault und Familie” mit 186,3 Milliarden US-Dollar an. Es ist jüngst um 1,6 Milliarden Dollar gewachsen.

Elon Musk, der lange Zeit auf Platz 1 des Forbes-Rankings lag, muss sich jetzt mit Platz 2 zufriedengeben. Da sein Vermögen auf 185 Milliarden Dollar gesunken ist. Denn Musk musste einen weiteren Rückgang seines Vermögens um 394 Millionen Dollar hinnehmen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Musk besitzt viele Tesla-Aktien. Diese haben aber zuletzt an Wert verloren. Also verringerte sich auch das Vermögen von Musk. Denn bei den von Forbes erfassten Besitztümern handelt es sich in erster Linie um Aktienvermögen.

Weitere Top-Platzierte im Forbes-Ranking, die ihr Vermögen durch IT gemacht haben, sind beispielsweise Jeff Bezos (Amazon-Gründer und Blue-Origin-Chef), Bill Gates (Microsoft-Gründer), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google) und Steve Ballmer (ehemals Microsoft).

Wichtig: Forbes aktualisiert seinen THE WORLD’S REAL-TIME BILLIONAIRES alle fünf Minuten. Es ist also durchaus möglich, dass Musk den ersten Platz wieder zurückerobert, während Sie diese Zeilen lesen.

Bei Bloomberg liegt Musk noch vorn

Doch bei dem mit dem Forbes-Ranking konkurrierenden Bloomberg Billionaires Index kann Elon Musk bis heute seinen ersten Platz vor Bernard Arnault verteidigen. Laut Bloomberg wird dieses Ranking täglich aktualisiert, trotzdem weicht es von der Forbes-Topliste etwas ab. Musk hat laut Bloomberg aktuell 171 Milliarden Dollar Vermögen und konnte zuletzt sogar 191 Millionen Dollar zulegen.

Für Arnault nennt Bloomberg dagegen 168 Milliarden Dollar an Vermögen. Wobei Bloomberg dem Vermögen von Arnault zuletzt ein starkes Wachstum attestiert: Um 2,01 Milliarden Dollar konnte es zulegen. Falls Arnaults Vermögen also weiter so stark wächst und Musks Vermögen nur noch schwach oder gar nicht mehr zulegen kann, steht auch im Bloomberg-Ranking bald ein Wechsel auf dem Spitzenplatz bevor.