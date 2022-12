Windows 11: Snipping Tool bekommt Screen-Recording-Funktion

Microsoft hat ein Update für das Insider-Programm angekündigt, welches das Snipping Tool um Screen-Recordings ergänzt. Somit muss für Bildschirmaufnahmen nicht mehr die Xbox-Game-Bar bemüht werden. Das Update wird vielen Windows-Nutzern gelegen kommen, denn das Snipping Tool ist dank seiner einfachen Bedienung ein beliebtes Werkzeug für Screenshots, war bislang aber nicht in der Lage, auch Videoaufnahmen anzulegen.

Das Update wird erstmal nur im Rahmen des Insider-Programms ausgerollt. Teilnehmer des Insider-Programms bekommen schon vor der offiziellen Ausspielung neue Windows-Versionen und -Funktionen zum Testen. Teilnehmen kann jeder, dafür ist lediglich eine Registrierung auf dieser Website notwendig. Aber Achtung: Die ausgerollten Windows-Versionen im Insider-Programm sind noch in der Testphase und können Fehler aufweisen, die im schlimmsten Fall sogar zu Datenverlust führen können. Das Update wird nicht an alle Teilnehmer gleichzeitig ausgespielt, sondern nach und nach in den Update-Menüs landen. Läuft der Test erfolgreich, werden alle Windows-Nutzer von der neuen Funktion profitieren können.

Für eine Bildschirmaufnahme ist der Ablauf ganz ähnlich dem eines Screenshots. Zu Beginn wählen Sie über eine neue Schaltfläche aus, ob Sie einen Screenshot oder eine Aufnahme anfertigen möchten. Sie können entweder den ganzen Bildschirm, nur ein bestimmtes Fenster oder einen von Ihnen definierten Bereich aufnehmen. Der von Ihnen definierte Bereich wird während der Aufnahme hervorgehoben, indem der Rest des Bildschirms verdunkelt wird. Ein kleines Fenster zeigt die bisherige Aufnahmedauer und einen Button, über den Sie die Aufnahme beenden können.

Microsoft warnt, dass es derzeit noch zu Problemen bei der Funktion kommen kann. So kommt es unter Umständen zu einer kurzen Verzögerung zwischen dem Klick auf den Aufnahme-Button und dem Start der Aufnahme. Das Insider-Programm dient auch dazu, solche Fehler in Zusammenarbeit mit den Testern zu entdecken und bis zum offiziellen Release zu beseitigen. Microsoft macht in der Ankündigung keine Aussage darüber, ob auch das Snipping Tool unter Windows 10 um die neue Funktion erweitert wird.