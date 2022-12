Game Awards 2022: Hier sehen Sie heute Nacht den Live-Stream und darauf dürfen Sie sich freuen!

Es ist wieder Zeit für die Game Awards! Die jährliche Veranstaltung, bei der die Leistungen der Entwickler in den vergangenen 12 Monaten gewürdigt werden. Tausende Fans, die von zu Hause aus zuschauen, dürfen sich auf neue Spiele-Trailer und Enthüllungen freuen, die die Veranstaltung zu einem Muss machen. Egal, ob man sich für die Vergabe der Awards interessiert oder nicht.

Wann finden die Game Awards 2022 statt?

Die Game Awards werden in der Nacht zum Freitag (deutscher Zeit) ausgestrahlt. Der Startschuss fällt um 1:30 Uhr (9.12.2022)! Die Länge der Veranstaltung wurde noch nicht verraten. Geoff Keighley bestätigte jedoch auf Twitter, dass sie “deutlich kürzer” sein wird als die Veranstaltung im letzten Jahr, die etwa dreieinhalb Stunden dauerte. So oder so, wenn Sie aus Deutschland zuschauen, erwartet Sie eine lange Nacht!

Die Veranstaltung wird live aus dem Microsoft Theatre in Los Angeles übertragen.

Wie kann ich die Game Awards 2022 verfolgen?

Die Organisatoren versprechen, dass Sie die Game Awards auf mehr als 40 globalen Videoplattformen verfolgen können, darunter YouTube, Twitch, Facebook und Twitter. Auf Youtube können Sie den Stream hier in 4K-Qualität verfolgen.

Die Streamer haben auch die Möglichkeit, die Veranstaltung während der Ausstrahlung als Co-Stream zu übertragen, um Live-Reaktionen zu erhalten. Sie können sich hier für das Co-Streaming anmelden. Wenn Sie in den USA sind und den Abend auf der großen Leinwand erleben wollen, dann werden IMAX-Kinos Vorführungen anbieten.

Wer wird die Preise überreichen?

Geoff Keighley wird den Abend wieder moderieren, und wie üblich werden zahlreiche Prominente und Ikonen der Spielebranche bei der Preisverleihung anwesend sein. Die folgenden Gäste wurden bereits bestätigt:

Keegan-Michael Key

Fuslie

Valkyrae

Reggie Fils-Aime

Daniel Craig

Rian Johnson

Jessica Henwick

Sydnee Goodman

Ken und Roberta Williams

Pedro Pascal

Bella Ramsay

Troy Baker

Ashley Johnson

Tier aus Die Muppets

Josef Fares

Naoki Yoshida

Es wird einen Auftritt von Hozier geben, der “Blood Upon the Snow” aus God of War Ragnarök singen wird.

Welche Trailer und Ankündigungen wird es geben?

Neben den Preisverleihungen wird es auch eine ganze Reihe spannender Neuigkeiten für 2023 und darüber hinaus geben, darunter Trailer und Enthüllungen neuer Spiele, spezielle In-Game-Events und sogar spielbare Demos, die während der Messe vorgestellt werden. Außerdem wird es einen Game Awards Sale geben, der über mehrere PC- und Konsolen-Stores läuft.

Wir haben bereits die Bestätigung, dass es Neuigkeiten zu den folgenden Titeln geben wird:

Star Wars Jedi Survivor (die Fortsetzung von Fallen Order)

Tekken 8

Baldur’s Gate 3

Destiny 2: Lightfall

Außerdem wird gemunkelt, dass der Entwickler Hideo Kojima ein geheimnisvolles Projekt enthüllen wird. Es gibt auch Gerüchte über ein neues Crash Bandicoot-Spiel und Final Fantasy XVI.

Welche Spiele sind für die Game Awards 2022 nominiert?

Die Nominierungen wurden schon bekannt gegeben, wobei “God of War Ragnarök”, “Elden Ring” und “Horizon Forbidden West” ganz vorn liegen.

Die Gewinner werden durch eine Kombination aus Jury- und Publikumsstimmen ermittelt. Das Publikumsvotum fließt nur zu 10 Prozent in die Gesamtwertung ein – die restlichen 90 Prozent werden von der stimmberechtigten Jury bestimmt.

Die Publikumsabstimmung ist mittlerweile für alle Kategorien geschlossen. Dies gilt auch für den Player’s Voice – eine Auszeichnung, die ausschließlich durch Publikumsabstimmung vergeben wird. Bei unserem letzten Check lagen “Sonic Frontiers” und “Genshin Impact” gleichauf im Rennen um den Sieg.

Hier alle nominierten Spiele für den Games Award 2022:

Game of the Year

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Best Game Direction

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Best Narrative

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Best Art Direction

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Best Score and Music

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Best Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Best Performance

Horizon Forbidden West (Ashly Burch als Aloy)

A Plague Tale: Requiem (Charlotte McBurney als Amicia de Rune)

God of War Ragnarök (Christopher Judge als Kratos)

Immortality (Manon Gage als Marissa Marcel)

God of War Ragnarök (Sunny Suljic als Atreus)

Games for Impact

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling – Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Best Ongoing Game

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Best Indie Game

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Best Mobile Game

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Best Community Support

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Innovation in Accessibility

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us Part 1

The Quarry

Best VR / AR Game

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book 2

Red Matter 2

Best Action Game

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Best Action/Adventure Game

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

Best Role Playing Game

Elden Ring

Live A Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Best Fighting Game

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters 15

MultiVersus

Sifu

Best Family Game

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Best Sim/Strategy Game

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer 3

Two Point Campus

Victoria 3

Best Sports/Racing Game

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Best Multiplayer Game

Call of Duty: Modern Warfare 2

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Content Creator of the Year

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Best Debut Indie Game

Neon White

NORCO

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Best Adaptation

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Most Anticipated Game

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom

Best Esports Game

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Best Esports Athlete

Jeong “Chovy” Ji-Hoon

Lee “Faker” Sang-Hyeok

Finn “Karrigan” Andersen

Okelsander “S1mple” Kostyliev

Jacob “Yay” Whiteaker

Best Esports Team

Darkzero Esports

Faze Clan

Gen.G

LA Thieves

Loud

Best Esports Coach

Andrii “B1AD3” Horodenskyi

Matheus “Bzka” Tarasconi

Erik “D00mbr0s” Sandgren

Robert “Robban” Dahlstrom

Go “Score” Dong-Bin

Best Esports Event