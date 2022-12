Große Dateien gratis teilen – so geht’s

Es ist schnell und einfach möglich, Dateien als Anhang einer E-Mail zu versenden, aber was ist, wenn diese Dateien zu groß werden?

Viele E-Mail-Anbieter schränken die Größe der zu versendenden Dateien ein, und selbst diejenigen, die zugestellt werden, können den Posteingang des Empfängers verstopfen. Die gute Nachricht ist, dass es einige Möglichkeiten gibt, um große Dateien kostenlos mit Kollegen, Kunden oder Freunden auszutauschen.

Versenden von Dateien mit einem Dateiübertragungsdienst

Die naheliegendste Möglichkeit, um eine für E-Mail zu große Datei zu versenden, ist die Nutzung einer speziellen Dateiübertragungs-Website, von denen es viele gibt. Diese Dienste ermöglichen es, eine Datei auf eine Website hochzuladen, so dass der Empfänger sie herunterladen kann. Den zugehörigen Link erhält der Empfänger entweder aus einer E-Mail oder per Messenger.

WeTransfer ist die bekannteste dieser Websites. Sie ist kostenlos, Sie müssen sich nicht registrieren und Sie können bis zu 2 GB auf einmal versenden. Zudem dürfen Sie Dateien so oft hochladen und versenden, wie Sie möchten, und das mit bis zu 20 Personen gleichzeitig.

Wenn Sie etwas Größeres als 2 GB versenden möchten, ist Send Anywhere ein ähnlicher Dienst, bei dem Sie jedoch bis zu 10 GB über einen Link oder unbegrenzte Dateigrößen über das Standardsystem versenden können, bei dem die Empfänger einen sechsstelligen Schlüssel eingeben müssen, um Zugang zu ihren Dokumenten zu erhalten.

Wenn Sie etwas mehr Sicherheit wünschen, sollten Sie Hightail in Betracht ziehen. Dieses Programm, das früher unter dem Namen YouSendIt bekannt war, erfordert die Einrichtung eines kostenlosen Kontos, was es für einmalige Übertragungen komplizierter macht als WeTransfer und Send Anywhere. Außerdem ist jede Datei im kostenlosen Tarif auf 100 MB begrenzt, so dass sich diese Lösung nicht für größere Übertragungen eignet.

Hightail bietet jedoch eine sichere Datenverschlüsselung, eine Quittungsüberprüfung sowie Zugriff auf mobile und Desktop-Apps. Wenn Sie sich Sorgen um besonders sensible Dateien machen, könnte dies die richtige Wahl sein.

Bei allen oben genannten Anbietern können Sie Dateien kostenlos versenden. Sie bieten jedoch auch kostenpflichtige Tarife an, die in der Regel größere Dateien, eine langfristige Speicherung von Dateien und andere Vergünstigungen ermöglichen.

Wenn keine dieser Möglichkeiten in Frage kommt – oder die Dateigrößenbeschränkungen ein Problem darstellen – dann ist es vielleicht am einfachsten, einen Cloud-Speicherdienst für die Freigabe Ihrer Dateien zu verwenden.

Blackboard/shutterstock.com

Dropbox, Google Drive und OneDrive ermöglichen es Ihnen, hochgeladene Dateien freizugeben, ohne dass der Empfänger ein eigenes Konto haben muss. Sie selbst benötigen jedoch ein Konto, um die Dateien zu versenden.

Alle Dienste bieten ein gewisses Maß an kostenlosem Speicherplatz, wobei Google mit seinem 15-GB-Gratistarif eindeutig der Gewinner ist – bei OneDrive sind Sie auf 5 GB und bei Dropbox auf 2 GB beschränkt.

Alle drei Dienste bieten Webzugriff und Apps für Desktop, iPhone und Android, so dass es viele Möglichkeiten gibt, Dateien hochzuladen und freizugeben. Und es gibt keine Beschränkungen für einzelne Dateigrößen, solange Sie das Gesamtspeicherlimit einhalten.

Alle drei bieten auch kostenpflichtige Tarife an, wenn Ihnen diese Speichergrenzen nicht ausreichen, und die Preise sind oft erstaunlich niedrig.

Sogar Apples iCloud ist mit von der Partie und bietet ein eigenes Tool für die gemeinsame Nutzung von Dateien an: Mail Drop.

Es ist in die Mail-App integriert und nutzt iCloud, um die Datei ins Internet hochzuladen und einen Link zu generieren, über den der Empfänger die Datei herunterladen und abrufen kann. Selbst wenn der Empfänger Apple-Mail nicht nutzt oder gar ein Apple-Gerät besitzt, kann er auf die Datei zugreifen.

Wenn der Empfänger hingegen Mail verwendet, wird die Datei automatisch als Anhang der E-Mail heruntergeladen, ohne dass er etwas anderes als einen normalen Anhang bemerkt. Auf unserer Schwesterseite Macwelt finden Sie weitere Informationen zu Mail Drop.