Dyson Zone: Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion ausprobiert

Dyson hat in den letzten sechs Jahren an einem Over-Ear-Kopfhörer gearbeitet, was sicherlich viele überraschen wird. Ja, Sie haben richtig gelesen: Kopfhörer. Natürlich handelt es sich dabei nicht um irgendeinen Kopfhörer, sondern Dyson nutzt seine High-End-Luftreinigungstechnologie, um den Nutzern zum ersten Mal eine Luftreinigung im Freien zu ermöglichen. Es ist also der erste Ausflug von Dyson in die Welt der Audio- und Wearables, und das mit einem Produkt, das das erste seiner Art ist. Unsere Kollegen von Techadvisor hatten bei einem Hands-on im Dyson-Hauptquartier Gelegenheit, die Hardware auszuprobieren und waren beeindruckt.

Dyson-Technik im Miniaturformat

Die einzigartigen Luftreinigungs-Kopfhörer mit dem Namen Dyson Zone sollen die steigende Lärmbelastung und Luftverschmutzung bekämpfen. Das gilt insbesondere für Großstädte, in denen bis zu 97 Prozent der Bevölkerung mit ungesunder Luftverschmutzung leben. Die Kopfhörer bieten dafür ein intuitives Design voller Dyson-Erfindungen.

Die Idee ist einfach: In jeder Ohrmuschel sind Kompressoren und Filter eingebaut, die die Luft ansaugen und aktiv filtern. Diese Luft wird dann über ein Visier, das mit Magneten an den Kopfhörern einrastet, zum Gesicht geleitet.

Natürlich war die Ausführung alles andere als einfach, denn Dyson betont, dass viel Forschung und Entwicklung in die Technologie geflossen ist, insbesondere in die Luftreinigung und die Kompressoren. Tatsächlich befinden sich die Kopfhörer seit über sechs Jahren in aktiver Entwicklung, mit einigen bemerkenswerten Änderungen zwischen einem frühen Prototyp, den unsere Kollegen im März benutzt haben, und der fast fertigen Version, die wir Anfang Dezember ausprobieren konnten.

Lewis Painter / Foundry

Die in den Kopfhörern verwendeten Filter nutzen ein neues Herstellungsverfahren, bei dem elektrostatische Filtermedien zum Einsatz kommen, um die zweischichtigen Filter negativ aufzuladen, wodurch Partikel und andere Schadstoffe in der Luft aktiv von den Filtern angezogen werden. Dyson behauptet, dass auf diese Weise 99 Prozent der Partikel in der Luft bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern gefiltert werden können, darunter auch schädliche Gase wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und bodennahes Ozon, die mit herkömmlichen Partikelfiltern nicht gefiltert werden.

Der Filter soll den Träger auch davor schützen, sich mit COVID-19 anzustecken, wenn Partikel in der Luft vorhanden sind. Dyson hat den Kompressor nicht speziell mit dem Virus selbst ausprobiert, aber er wurde mit dem nahezu identischen H1N1-Virus mit sehr guten Ergebnissen getestet. Die Aufgabe des Kompressors ist es, Luft anzusaugen. Er wird als der kleinste und am besten ausbalancierte Motor des Unternehmens beschrieben. Trotz der geringen Abmessungen können die Kompressoren – einer in jeder Hörmuschel – bei einer maximalen Drehzahl von 9.750 U/min beeindruckende 2,5 Liter Luft pro Sekunde ansaugen.

Aber sie sind nicht nur klein und mächtig – sie müssen auch nahezu geräuschlos arbeiten, da sie so nah an den Ohren angebracht sind. Dyson hat dies durch ein ausgewogenes Laufrad (das Gegenteil eines Propellers) erreicht, das die Bewegungen reduziert. Das System ist außerdem in den Ohrmuscheln aufgehängt – anstatt direkt befestigt zu sein – um die Vibrationen auf ein Minimum zu reduzieren. Während wir das leichte Brummen der sich drehenden Motoren noch hören konnten, wenn wir die Kopfhörer ohne Ton getragen haben, wurde es sofort übertönt, wenn Musik abgespielt wurde.

Tom William Chapman / Dyson

Angenehmeres Atmen

Die gereinigte Luft wird über den berührungslosen Clean Air Delivery Visor von Dyson ins Gesicht geleitet. Das Visier sieht ein wenig seltsam aus, wenn es getragen wird. Das wird wahrscheinlich auch der größte Faktor sein, den potenzielle Käufer überwinden müssen, aber Dyson ist zuversichtlich, dass sich die Einstellung mit der Forderung nach Masken in den letzten Jahren ändert.

Abgesehen von der Optik funktioniert das Visier wirklich gut. Es leitet die Luft aus den Filterdosen durch eine Netzabdeckung ins Gesicht, so dass die Luft nicht direkt in Nase und Mund geblasen wird. Stattdessen erzeugt die Netzabdeckung eine “Wolke“ sauberer Luft um Mund und Nase, ohne dass ein direkter Kontakt mit der Haut erforderlich ist.

Die benötigte Luftmenge hängt davon ab, was Sie gerade tun. Dyson hat Sensoren eingebaut, die erkennen, was passiert, und passen den Luftstrom je nach Luftzufuhr zwischen niedrig, mittel und hoch an. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Kopfhörer nicht für sportliche Aktivitäten konzipiert ist, was für Läufer und Radfahrer wahrscheinlich eine Enttäuschung sein wird. Wenn Sie in der U-Bahn sitzen, wird der Luftstrom also langsamer sein, als wenn Sie durch die Stadt schlendern – zum Teil, um die Akkulaufzeit zu optimieren, die bei eingeschalteter Luftreinigung zwischen 1,5 und 4,5 Stunden liegt.

Das Visier sieht zwar starr aus, ist aber erstaunlich flexibel und lässt sich dank Magneten leicht auf- und absetzen. Es gibt sogar einen Gesprächsmodus, der aktiviert wird, indem man das Visier vom Mund herunterzieht. Dadurch werden nicht nur die Lüfter ausgeschaltet, um den Akku zu schonen, sondern es wird auch ein Transparenzmodus aktiviert, der es Ihnen erleichtert, Ihre Umgebung besser wahrzunehmen.

Tom William Chapman / Dyson

High-End-Audio

Der Dyson Zone ist nicht nur ein Luftreinigungssystem für den Außenbereich, sondern auch ein Kopfhörer – und zwar ein High-End-Kopfhörer mit allen Vorzügen eines kabellosen Flaggschiffs.

Die Zone-Kopfhörer verfügen über 40-mm-Neodym-Lautsprechertreiber mit 16 Ohm – die natürlich von Dyson selbst entwickelt wurden – mit einem beeindruckenden Frequenzbereich von 6 Hz bis 21 kHz. Das führt zu einem immersiven Klangerlebnis, welches das Unternehmen als Audio-Produktionsniveau bezeichnet. Obwohl wir das Gerät nur kurz ausprobieren konnten, waren wir von den klaren Stimmen beeindruckt, die von den tiefen, kräftigen Bässen nicht beeinträchtigt wurden. Der Bass kann durch die Aktivierung des Bass Boost EQs, der über die Dyson-Zone-App verfügbar ist, noch weiter verstärkt werden, wodurch ein außergewöhnlich kräftiger Bass entsteht, der den Rest des Frequenzbereichs nicht überdeckt.

Noch beeindruckender ist die aktive Geräuschunterdrückung. Die Zone Ohrhörer enthalten nicht weniger als elf Mikrofone, die Umgebungs-, Motor- und In-Ear-Geräusche messen und mit einem ANC-System verbunden sind, das leise Geräusche ausblendet. Zwei der Mikrofone fungieren als Beamforming-Mikrofone, sodass Sie mit den Kopfhörern auch Anrufe entgegennehmen können. Ein weiteres Mikrofon befindet sich im Visier für eine bessere Aufnahme.

Dyson

Das ist schon beeindruckend genug, aber der Zone bietet auch eine sehr gute passive Dämpfung, die hohe Geräusche wie das Klick-Klack einer Tastatur ausblendet – ein Bereich, in dem die meisten ANC-Kopfhörer versagen.

Es gibt jedoch auch einige Einschränkungen: Die Geräuschunterdrückung ist nicht einstellbar wie beim beliebten WH-1000XM4 von Sony, und obwohl ein Equalizer über die Dyson Link-App verfügbar ist, sind Sie auf drei voreingestellte Modi beschränkt. Aber angesichts des Gesamterlebnisses, das er bietet, scheinen diese Probleme vernachlässigbar.

Wenn Sie den Zone als reinen Kopfhörer verwenden möchten, verlängert sich die Akkulaufzeit auf 50 Stunden. Wenn der Kopfhörer jedoch einmal aufgeladen werden muss, dauert es fast drei Stunden, bis er wieder voll ist.

Hinzu kommen weitere High-End-Funktionen wie die Echtzeitüberwachung der Luftqualität, eine Aufschlüsselung der bisherigen Unternehmungen und ein schickes Hartschalenetui zur Aufbewahrung – ein interessantes Angebot für alle, die sich der wachsenden Luft- und Lärmbelastung bewusst sind.

Tom William Chapman / Dyson

Preis und Verkaufsstart

Dyson bestätigte im Dezember, dass die Kopfhörer zu einem Preis ab 949 US-Dollar im Handel erhältlich sein werden. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass die Kopfhörer im Jahr 2023 auf den Markt kommen würden, zunächst in China im Januar, gefolgt von den USA, Großbritannien und anderen Regionen im März 2023. Angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel die beliebten Sony WH-1000XM5-Kopfhörer immerhin halb so viel kosten, sind die Kopfhörer zweifellos eine verlockende Option für einige. Wenn es Ihnen ernst damit ist, die Belastung durch verschmutzte Luft und Lärm auf Ihrem täglichen Weg zu reduzieren, ist der Dyson Zone Ihre einzige echte Wahl – zumindest vorläufig.

