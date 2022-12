The Last of Us: Neuer Trailer zur HBO-Serie

HBO hat in dieser Woche einen neuen Trailer zur Videospiel-Adaption “The Last of Us“ veröffentlicht. Der Clip zeigt, dass die postapokalyptische Stimmung aus den Spielen von Entwickler Naughty Dog überzeugend in die HBO-Produktion übertragen wird. Der Trailer beleuchtet außerdem die beiden Hauptfiguren Joel und Ellie.

In die Rolle des verbitterten Joel schlüpft Pedro Pascal, bekannt aus “Game of Thrones“ und “The Mandalorian“. An seiner Seite spielt Newcomerin Bella Ramsey die Rolle der jungen Ellie. Ramsey war als unerschrockene Lyanna Mormont ebenfalls bereits in der Erfolgsserie “Game of Thrones“ zu sehen. Wie bei der Videospiel-Reihe ist auch die Handlung der HBO-Serie in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt, die von einer tödlichen Krankheit namens Cordyceps-Pilz heimgesucht wurde. Ihre Opfer werden zu mutierten und blutdurstigen Monstern. In dieser Welt reist der Überlebenskünstler Joel zusammen mit dem Mädchen Ellie durch die dezimierten Vereinigten Staaten. Auf ihrer Reise bekommen es die beiden nicht nur mit Monstern, sondern auch mit skrupellosen Mördern zu tun.

“Chernobyl“-Macher als Co-Schöpfer mit an Bord

Neben Pascal und Ramsey sind auch Gabriel Luna (“Terminator: Dark Fate“) als Joels Bruder Tommy und Merle Dandrigde als Anführerin der Rebellengruppe Fireflies zu sehen. Troy Baker und Ashley Johnson, die Synchronsprecher von Joel und Ellie, sind in der Serie ebenfalls in kleineren Nebenrollen zu sehen. Als Co-Schöpfer der HBO-Show fungiert Neil Druckmann vom Videospiel-Entwickler Naughty Dog. Er arbeitet mit dem Craig Mazin zusammen, dem Schöpfer der mit dem Emmy ausgezeichneten Serie “Chernobyl“.

“The Last of Us“ wird vorerst insgesamt zehn Episoden umfassen. Die Show ist nicht als Mini-Serie angelegt. Kommt sie beim Publikum gut an, könnte es also auch weitere Staffeln geben. Die erste Folge feiert am 15. Januar 2023 bei HBO und HBO Max Premiere.