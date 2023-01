Test: Audials One 2023

Auf einen Blick Pro Aufzeichnung sehr vieler Quellen und Dienste

Radiostreams perfekt in Songs getrennt

Verkürzte Echtzeit-Aufzeichnung bei Bezahlvideos Kontra Hohe Rechnerlast und Bandbreiten-Nutzung

Videoaufnahmen nicht immer in maximaler Auflösung Fazit Audials One 2023 ist eine der komfortabelsten Möglichkeiten, seine Festplatten in kürzester Zeit mit Musik und Videos zu füllen. Das Entfernen von Werbung gelingt nicht immer.

Der wesentliche Zweck von Audials One ist es seit jeher, Audio- und Videoinhalte von Streamingdiensten lokal zu speichern. Dabei erweist sich die neue Version Audials One 2023 als Universallösung. Musik einer riesigen, bereits voreingestellten Palette von Internet-Radiosendern lässt sich ebenso aufzeichnen wie Videos von Youtube, Netflix, Amazon Prime oder die Mediatheken und Livestreams der Fernsehsender. Das aufgezeichnete Programm von Online-Radiosendern und Musik-Streamingdiensten zerlegt die Software trennscharf in einzelne Songs, die dann auch gleich die passenden Metadaten erhalten.

Die Software kann, abhängig von der verfügbaren Bandbreite, Musik aus einer ganzen Reihe von Quellen parallel aufzeichnen und dabei die Streams in vielfacher Geschwindigkeit abspielen, ohne dass die Aufzeichnungsqualität leidet.

Wer Musik von mehreren Online-Radiosendern gleichzeitig aufzeichnet, kann allerdings schnell die Übersicht verlieren. So erweist es sich als etwas mühsam, einzelne laufende Aufnahmen aufzuspüren und zu stoppen. Für solche Fälle bietet Audials One eine Art „Not- Aus“: Eine Schaltfläche, die sämtliche gerade laufenden Audio-Aufnahmen gleichzeitig beendet.

Geschwindigkeit braucht Rechenpower und Bandbreite

Die Audials-Software zeichnet nach diesem Prinzip auch Videos auf. So lassen sich etwa von Netflix gestreamte Inhalte in bis zu vier Segmenten gleichzeitig speichern, sodass die Aufnahme nur ein Viertel der Spieldauer eines Films dauert. Nach der Aufnahme fügt das Programm die Segmente zusammen; bei der späteren Wiedergabe soll im Idealfall nichts davon zu bemerken sein.

Wie gut das in der Praxis funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab: Bei einer Bandbreite von 100 MBit/s und auf einem schnellen PC gelingt eine solche Aufnahme im Test reibungslos. Auf etwas langsamerer Hardware oder bei niedrigerer Bandbreite dürften Nutzer sich aber mit Aufnahmen in ein- bis maximal zweifacher Geschwindigkeit zufriedengeben müssen.

Bei den meisten anderen Streamingangeboten bot Audials One die Vierfach-Aufnahme erst gar nicht an, hier steht maximal die doppelte Aufnahmegeschwindigkeit zur Verfügung.

Um urheberrechtlich keine Angriffsfläche zu bieten, greift Audials One die aktuelle Wiedergabe ab und zeichnet alles auf, was auf dem Bildschirm und über die Soundkarte ausgegeben wird. Nach der auf der Herstellerwebsite geäußerten Rechtsauffassung ist diese Art der Aufnahme vom Recht auf Privatkopie gedeckt, zumal die Software damit auch keinen wirksamen technischen Kopierschutz umgeht.

Kleiner Wermutstropfen: Da die Hersteller für hohe Auflösungen (4K, manchmal aber auch schon Full HD) spezielle Verfahren einsetzen, um solche Mitschnitte zu verhindern, weisen die Audials-Aufzeichnungen oft eine niedrigere Auflösung auf, als sie das Original bietet. Am Rechner und auf dem Smartphone fällt das nicht auf, wer die Aufnahmen aber auf einem großen Bildschirm ansehen will, wird die Qualitätseinbußen wahrscheinlich bemerken.

Bei Werbung nicht immer treffsicher

Wenn es um das Entfernen von Werbung aus Videoaufnahmen geht, macht Audials One einen guten, aber keinen perfekten Job. Beim automatischen Entfernen von Werbung, mit denen manche Plattformen die Wiedergabe von Filmen und Serien gelegentlich unterbrechen, ließ die Software manche Spots komplett unangetastet.

Fehlerfrei gelang in unserem Test allerdings die werbefreie Aufzeichnung von Youtube-Videos. Eine Funktion, die Youtube eigentlich zahlenden Kunden vorbehalten möchte, die andererseits aber sogar ohne weitere Software mit dem Chrome-Browser möglich wäre.

Alternative: AnyMP4 Screen Recorder zeichnet beliebige Videostreams auf, die auf dem PC abgespielt werden, für Audiostreams kommt auch Recordify infrage.