Die besten Router fürs Streaming im Vergleich

2.

Wichtig beim Streaming ist eine stabile Verbindung, die dauerhaft die erforderliche Datenrate liefert. WLAN ist dafür eigentlich nicht optimal, da sich die Funkbedingungen jederzeit plötzlich verschlechtern können, wenn sich der Streaming-Client vom Router entfernt oder andere WLANs stören. Daher sollten Sie zunächst dafür sorgen, dass Router und Streaming-Client möglichst nahe beieinanderstehen.

Die Streaming-Übertragung können auch andere WLAN-Geräte im Heimnetz stören, die der Router ebenfalls bedienen muss. Deshalb sollten möglichst keine anderen Clients im WLAN aktiv sein, wenn Sie streamen. Außer in einem Ein-Personen-Haushalt lässt sich das meist nicht problemlos bewerkstelligen: In diesem Fall helfen Einstellungen im Router-Menü weiter, mit denen Sie die Streaming-Übertragung bevorzugen können. Über diese Funktionen für Quality-of-Service (QoS) können Sie zum Beispiel eine garantierte Internet-Bandbreite für Streaming-Geräte reservieren. Andere WLAN-Clients bekommen dann entsprechend weniger zugewiesen, was deren Übertragung verlangsamt. Je nach Router lassen sich auch bestimmte Anwendungen oder Einsatzwecke priorisieren – einige Router bieten zum Beispiel eine Streaming-Option, die stets Datenpakete entsprechender Programme bevorzugt, unabhängig, von welchem WLAN-Gerät sie kommen.