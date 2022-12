Xiaomi 13 und 13 Pro: Release, Preise, Specs

Nachdem der erste Launch-Termin, der für den 1. Dezember angesetzt war, verschoben wurde, wird Xiaomi nun dieses Wochenende seine neuen Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro vorstellen. Hier ist alles, was wir bislang wissen.

Vorstellung und Verkaufsstart

Eigentlich sollten die neuen Flaggschiffe schon am 1. Dezember 2022 vorgestellt werden, doch Xiaomi verschob den Termin und hat stattdessen ein Event am Sonntag, dem 11. Dezember, angesetzt. Die Präsentation startet um 12 Uhr deutscher Zeit, einen Stream werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Youtube-Kanal des Herstellers finden. Bis die Geräte in Europa in den Läden liegen, wird aber wohl etwas dauern. Xiaomi verkauft seine Geräte in der Regel zuerst in China, bevor sie ein bis zwei Monate später auch in Europa und global verfügbar sind.

Preise

Offizielle Informationen zur Preisgestaltung gibt es noch nicht, die UVP der vorherigen Generation kann aber zumindest Hinweise geben:

Xiaomi 12X: 699,90 Euro

Xiaomi 12: 849,90 Euro

Xiaomi 12 Pro: 1.149,90 Euro

Die Preise werden sich wahrscheinlich in dieser Größenordnung bewegen, wobei eine inflationsbedingte Anpassung nicht auszuschließen ist.

Design

Wie üblich können wir uns an dieser Stelle nur auf aktuelle Gerüchte und die wenigen Hinweise des Herstellers beziehen. Erst vor Kurzem hat Xiaomi selbst ein Bild veröffentlicht, auf dem die neuen Geräte zu sehen sind.

Xiaomi

Auf dem Bild sind zumindest einige Details ersichtlich. So ähnelt das Design grundsätzlich dem Vorgänger, beim Standard-Modell sieht man aber eine lederartige Rückseite. Das Kameramodul wirkt etwas kantiger und rechteckiger. Auch ein Bild der Vorderseite inklusive Abmessungen wurde veröffentlicht, das zeigt, dass die Ränder sehr dünn sind und dass zumindest das Standard-Modell etwas größer als sein Vorgänger sein wird.

Xiaomi

Xiaomis Gründer Lei Jun hat außerdem noch einige weitere Details verraten. So werden beide Modelle nach IP68 wasser- und staubgeschützt sein und mindestens ein Modell wird eine Rückseite aus Kunstleder haben. Letzteres ist ja bereits aus dem Ankündigungsfoto ersichtlich. Darüber hinaus gibt es noch einige Renderings von verschiedenen Leakern, die aber auch nicht mehr verraten, als wir schon dank der offiziellen Fotos wissen.

Spezifikationen

Xiaomi verbaut in seinen Flaggschiff-Smartphones in der Regel die aktuellsten Mobilchips, weshalb Leaker davon ausgehen, dass der im November vorgestellte Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommen wird. Laut dem Leaker Ishan Agarwal wird sich der verbaute RAM-Speicher je nach Speicherkonfiguration unterscheiden. Folgende Konfigurationen sollen zur Auswahl stehen:

8 GB RAM + 128 GB Speicher

8 GB RAM + 256 GB Speicher

12 GB RAM + 256 GB Speicher

12 GB RAM + 512 GB Speicher

Dabei soll UFS 3.1-Speicher für die 8/128-GB-Version und der modernere UFS 4.0-Standard für die anderen Versionen verbaut werden.

Display

Das Pro-Modell soll ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 2K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate in Kombination mit einer zentralen Lochkamera haben. Das Display des regulären Xiaomi 13 kommt mit 6,2 Zoll etwas kleiner daher, soll aber auf die gleiche Displaytechnik und Bildwiederholrate setzen. Nur die Auflösung wird möglicherweise etwas geringer sein.

Kamera

Xiaomi arbeitet bekanntlich mit Leica zusammen, wobei der Kamerahersteller fast ausschließlich unterstützend agiert und die Kamera-Module nach wie vor von Xiaomi hergestellt werden. Laut dem Leaker Panda is Bald wird das reguläre Modell auf eine 54 MP Hauptkamera mit dem IMX800-Sensor von Sony setzen, kombiniert mit einer 12-MP-Ultraweitwinkellinse mit 10 MP sowie einer 3x Telelinse mit der Bildstabilisierung OIS.

Das 13 Pro wird anscheinend mit demselben 1-Zoll-Sony-IMX989-Kamerasensor mit 50 Megapixeln ausgestattet sein wie das Xiaomi 12S Ultra, das laut Panda mit 50 Megapixel-Tele- und Ultraweitwinkelobjektiven (die beide den Samsung JN1-Sensor verwenden) gepaart sein wird. In anderen Berichten ist außerdem von einer 32-MP-Selfiekamera die Rede.

Xiaomi hat das Teleobjektiv des Pro ein wenig angeteasert und seine 75mm Brennweite (ungefähr 3facher Zoom) und die “schwebende” Linsenstruktur gezeigt, die es ermöglicht, sowohl auf entfernte Objekte als auch auf viel näher liegende Objekte zu fokussieren.

Akku

Laut dem Leaker Panda is Bald wird Xiaomi im regulären Modell einen Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh verbauen, im Pro-Modell sollen es 4800 mAh sein. Beide Telefone werden anscheinend kabelloses Laden mit 50 W bieten, während eine 3C-Zertifizierungsliste für das 13 kabelgebundene Ladegeschwindigkeiten von 67 W und für das 13 Pro schnellere Ladegeschwindigkeiten von 120 W bestätigt.