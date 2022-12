Microsoft plant Entwicklung einer Super-App nach Vorbild von WeChat

Laut Informationen der Website The Information plant Microsoft eine “Super-App”, die zahlreiche Features wie Online-Suche, Messaging, Online-Shopping, News und mehr in sich vereinen soll. Vorbild ist dabei die chinesische App WeChat des Internet-Unternehmens Tencent. Microsoft erhofft sich von der App, die eigenen Werbeeinnahmen sowie die Nutzung der Bing-Internetsuche auszubauen. Außerdem soll eine Schnittstelle zu den eigenen Services wie Office365 auch diese voranbringen. Es ist ein Vorstoß in die Mobile-Branche, in der das Unternehmen immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Jahrelang versuchte Microsoft, sich mit eigenen Smartphones und dem Betriebssystem Windows Mobile auf dem Smartphone-Markt zu etablieren – ohne Erfolg. Derzeit stellt Microsoft nur noch ein einziges Smartphone selbst her, das faltbare und auf Android basierende Microsoft Surface Duo zu einer UVP von 1.699 Euro.

In China gehört die App WeChat inzwischen zum Alltag, 2021 nutzen über 670 Millionen Chinesen die All-in-One-App. Der Funktionsumfang ist so groß, dass sie gleich dutzende einzelne Apps ersetzen kann. So fungiert die App nicht nur als Suchmaschine und Messaging-App, Nutzer können damit auch Zahlungen tätigen, Essen bestellen, online shoppen, Taxis rufen, die Stromrechnung bezahlen und vieles mehr.

Auf dem westlichen Markt hat sich noch keine derartige App durchsetzen können, doch Microsoft ist wohl nicht das einzige Unternehmen, das derartige Pläne schmiedet. Elon Musk hat nach der Übernahme von Twitter (mehr dazu hier) selbst verkündet, eine Super-App mit dem Namen X schaffen zu wollen. Auch wenn noch kaum konkrete Informationen über Musks Pläne bekannt sind, gehen manche Experten davon aus, dass die Funktionalität von Twitter (derzeit lediglich ein Microblogging-Dienst) deutlich ausgebaut werden soll und sich so Schritt für Schritt in Richtung WeChat entwickeln soll.