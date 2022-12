Tractive GPS-Tracker für Hunde jetzt günstig bei Amazon

Auf Amazon ist der Tractive GPS Tracker für Hunde jetzt für 39,99 Euro erhältlich. Das ist ein günstiges Angebot, allerdings kein Bestpreis: Den gab es während der Cyberweek im November. Trotzdem bekommen Hundebesitzer damit einen bezahlbaren GPS-Tracker.

Tractive GPS Tracker für Hunde

Den Tractive GPS-Tracker befestigen Sie am Halsband oder Geschirr des Hundes. Der Tracker wiegt laut Hersteller 35 Gramm und eignet sich für Hunde ab 4 Kilogramm Gewicht. Er passt auf Halsbänder mit bis zu 2,8 cm Breite. Die Akku-Laufzeit gibt der Hersteller je nach Nutzung mit zwischen 2 und 7 Tagen an – die können wir in der Praxis bestätigen. Die Nutzerkommentare auf Amazon sind überwiegend positiv.

Abonnementkosten kommen noch dazu

Sie benötigen für den GPS-Tracker aber auch noch ein Mobilfunk-Abonnement für die in den GSP-Tracker inregrierte SIM-Karte. Bei monatlicher Kündigungsfrist ist das “Tractive-Abonnement” mit 13 Euro pro Monat ziemlich teuer. Bei jährlicher Vertragslaufzeit sind 7 Euro pro Monat fällig und bei zweijähriger Vertragslaufzeit müssen Sie 5 Euro pro Monat zahlen. Dafür bekommen Sie aber nur das sogenannte Basic-Abo, was für die meisten Hundebesitzer aber völlig ausreichend ist.

Darin enthalten sind regelmäßige Standort-Updates (im Abstand von 2 bis 60 Minuten), Live-Tracking (die vermutlich wichtigste Funktion) und ein Aktivitäts- und Schlaf-Tracking. Sie können auch virtuelle Zäune setzen: Der Tracker schlägt dann Alarm, wenn Ihr Hund diesen festgelegten Bereich verlässt.

Soll dagegen jedes Familienmitglied die Möglichkeit haben, den Hund tracken zu können und legen Sie Wert auf eine weltweite Abdeckung und weitere Extras, dann müssen Sie zum Premium-Abonnement greifen. Dafür ruft der Anbieter noch einmal höhere Preise auf: 8 Euro pro Monat beim Jahres-Abonnement, 6 Euro beim 2-Jahres-Abonnement und 5 Euro pro Monat bei einem 5-Jahres-Abonnement. Das Monatsabo gibt es bei “Premium” nicht.

Sie können das Abonnement 30 Tage lang testen. Wenn Sie während dieser Zeit das Abo kündigen, bekommen Sie die Abo-Kosten zurück.

Lohnt sich ein solcher GPS-Tracker für Hunde?

Im Alltag ist es praktisch, die Aktivitäten und Routen, die man gelaufen ist, einblicken zu können. Die wichtigste Funktion, die ein GPS-Tracker aber erfüllen soll, ist, den Hund wieder zu finden, wenn er sich zu weit entfernt oder weggelaufen ist. Also ja, ein GPS-Tracker für Hunde lohnt sich definitiv, auch wenn wir als Hundebesitzer hoffen, ihn nie für diese Zwecke nutzen zu müssen.