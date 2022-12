Meta Quest 2 und Meta Quest Pro ab sofort in Deutschland erhältlich

Meta hat den Verkaufsstart der VR-Brillen Meta Quest 2 und Meta Quest Pro in Deutschland bekannt gegeben. Sie können die Meta Quest 2 für 449 Euro kaufen. Für die Meta Quest Pro werden sogar 1799,99 Euro fällig.

Meta Quest 2: Für Privatanwender

Bei der Meta Quest 2 sollen Gaming, Fitness und Bildung im Mittelpunkt stehen sollen. Sie können mit der Brille gemeinsam mit Ihren Freunden einen virtuellen Spieleabend veranstalten oder zusammen Serien anschauen. Auch ein Gespräch über Tausende Kilometer Entfernung ist so möglich, das wirken soll, als würden die Gesprächspartner beisammen sitzen.

Sie können die Meta Quest 2 hier für 449,99 Euro kaufen. Die technischen Spezifikationen lesen Sie hier.

Die passenden Apps für die Meta Quest finden Sie unter diesem Link im Oculus-Store.

Meta Quest Pro: Für professionelle Nutzer

Die Meta Quest Pro dagegen sieht Meta als Gerät für den Produktiveinsatz. Damit sind Remote-Konferenzen mit Kollegen dankbar, bei denen bei allen Teilnehmern das Gefühl entstehen soll, dass sich gemeinsam in einem Raum befinden. Die Brille soll das “Arbeiten an mehreren großen Bildschirmen erlauben, die über dem eigenen Schreibtisch schweben und von dort per Maus und Tastatur bedient werden können – dank des integrierten Mixed Reality Features”, wie es Meta beschreibt. Dafür stehen professionelle Apps zur Verfügung, die “virtuelle Objekte in echten Räumen sicht- und erlebbar machen”. Die Apps “erlauben die Zusammenarbeit an 3D-Architekturdesigns oder Prototypen. Und durch die Funktionen zum Erkennen von Augenbewegungen und Gesichtsausdrücken, werden in Meetings die Reaktionen der Kollegen auf ihren Avataren sichtbar”, verspricht Meta.

Im Paket enthalten sind das Headset, die Meta Quest Touch Pro-Controller, Stylus-Aufsätze, partielle Lichtblocker und eine Ladestation.

Sie können die Meta Quest Pro hier für 1799,99 Euro kaufen. Alle technischen Daten zu dieser VR-Brille finden Sie auf dieser Seite.

Unseren Testbericht zur Meta Quest Pro lesen Sie unter diesem Link:

Meta Quest Pro im Test – die 100 Milliarden-Wette auf das Metaverse

Sowohl Meta Quest 2 als auch Meta Quest Pro können ohne Facebook-Konto genutzt werden. Voraussetzung ist dann aber ein Meta-Konto.

Meta plant vier neue VR-Headsets bis 2024

Meta Quest: Die wichtigsten Neuankündigungen