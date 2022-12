PC-WELT Die beste Software 2023 2/2023 – jetzt am Kiosk

Windows im Griff. Microsofts Betriebssystem bringt mit jeder neuen Version mehr Funktionen mit. Doch die stoßen früher oder später an ihre Grenzen, vor allem, wenn sie ganz spezifische Probleme lösen sollen. Wir haben daher für Sie Programme zusammengesucht, die die Windows-eigenen Funktionen unterstützen und erweitern sollen, sei es hinsichtlich des Dateimanagements, des Virenschutzes, aber auch beim Löschen von Daten.

Fotos und Videos bearbeiten. Bei unserer Vollversionsauswahl kommen dieses Mal besonders Foto- und Videofans auf ihre Kosten. Neben professionellen Bildbearbeitungen und Videoschnitt-Tools haben wir für Sie auch Programme zur Verwaltung und Weiterverarbeitung auf unserer DVD.

Alles gratis. Gerade im Open-Source-Bereich finden sich viele unentdeckte Perlen, die mit so manchem kommerziellen Programm mithalten können. Wir haben Ihnen ein Best-of-Paket zusammengestellt und behandeln auch Klassiker wie Gimp & Co.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft Die beste Software 2023 2/2023

Die besten Vollversionen

Aiseesoft Video Converter Ultimate. Videos samt Tonspur bearbeiten und umwandeln

Ascomp Passta Professional Edition. Der Passwort-Safe merkt sich für Sie Passwörter und Zugangsdaten

Ashampoo Photo Commander 16. Fotos und Videos organisieren, bearbeiten und präsentieren

Ashampoo Photo Optimizer 2022. Fotos sehr einfach und schnell bearbeiten

Ashampoo Snap 12. Screenshots aufnehmen und Bildschirminhalte abfilmen

Audials Radio 2022 Special Edition. Das Programm, ein Teil von Audials One, bringt Ihnen etwa 100.000 Radiosender auf den PC

Dateicommander 22 Basic. Einfach zu bedienender Dateimanager mit vielen Zusatzfunktionen und Verknüpfungen

Digiarty VideoProc Converter. Vielseitiges Videotool, mit dem Sie Clips samt Tonspur bearbeiten

DVDFab Blu-ray Creator. Blu-rays erstellen aus nicht-kopiergeschütztem Material

DVDFab Photo Enhancer AI. Bilder bearbeiten und verschönern mit künstlicher Intelligenz

MyFormatConverter Video Premium. Videos optimieren, umwandeln und auf CD oder DVD brennen

Engelmann Online TV 17. TV, Radio und Livestreams empfangen und aufnehmen

NCH MixPad Master's Edition. Musik mit mehreren Spuren aufnehmen und mischen

NCH Software VideoPad Master's Edition. Videodateien schneiden und mit Effekten und Übergängen versehen

Videodateien schneiden und mit Effekten und Übergängen versehen NCH Software WavePad Master’s Edition. Umfangreiches Programm zum Bearbeiten von Audiodateien

Praxis-Anleitungen

Schönere Fotos per Mausklick. Mit dem Engelmann Photomizer 3 Premium verschönern Sie Ihre Bilder in einem Rutsch

Die besten Tipps zu Thunderbird. Das Mailprogramm Thunderbird ist leistungsstark, flexibel und gratis. Wir liefern Ihnen Tipps und Tricks

7-Zip: Viel mehr als ein simples Pack-Tool. 7-Zip ist die beliebteste Freeware zum Packen und Entpacken von Dateien

7-Zip ist die beliebteste Freeware zum Packen und Entpacken von Dateien …

Die besten Gratis-Programme

Die besten Gratis-Tools für WLAN & Heimnetz. Clevere Software hilft Ihnen beim WLAN-Tuning und beim Schutz des Heimnetzes. Wir stellen Ihnen zehn essenzielle, kostenlose Netzwerk-und WLAN-Tools für Einsteiger und Fortgeschrittene vor

Alles konvertieren: Fotos, Videos & Co. Wenn Bilder, Filme, Audiodateien, Office- und PDF-Dokumente oder auch gepackte Dateien Probleme machen, hilft das Umwandeln

110 Gratis-Tools. Open-Source-Programme haben viele Vorteile. Wir haben ein stattliches Paket mit 110 solcher Tools auf die DVD gepackt

Open-Source-Programme haben viele Vorteile. Wir haben ein stattliches Paket mit 110 solcher Tools auf die DVD gepackt …

Die besten Tool-Klassiker für Windows. Bewährt, praktisch, gut – das kennzeichnet unsere Tools

Mehr Platz, Ordnung und Leistung am PC. Windows sollte regelmäßig gewartet und aufgeräumt werden

Tiefenreinigung für Windows. Ccleaner ist seit Jahren das beliebteste Tool zum Aufräumen

Ccleaner ist seit Jahren das beliebteste Tool zum Aufräumen …

50 starke Tools für Ihren Schutz. Security ist schon lange ein großes Thema in der IT. Mit den hier vorgestellten Programmen, die Sie größtenteils auch auf unserer DVD finden, schützen Sie Ihren Computer vor unberechtigten Zugriffen, verwalten und erzeugen sichere Passwörter und sichern Ihre wertvollen Daten gegen Verlust ab.

Security ist schon lange ein großes Thema in der IT. Mit den hier vorgestellten Programmen, die Sie größtenteils auch auf unserer DVD finden, schützen Sie Ihren Computer vor unberechtigten Zugriffen, verwalten und erzeugen sichere Passwörter und sichern Ihre wertvollen Daten gegen Verlust ab. …

