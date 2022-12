LinuxWelt XXL 1/2023 Linux Tipps-Handbuch 2023 – jetzt am Kiosk

In der neuen LinuxWelt XL finden Sie über 400 Tipps und Tricks zu Linux. Diese liefern das nötige Know-how, um sowohl häufige als auch ungewöhnliche Linux-Probleme zu lösen. Denn die Tricks decken die ganze Bandbreite ab – von der Systemverbesserung über das Dateimanagement bis hin zu Hardware-Hacks.

Das passende Werkzeug finden Sie auf unserer Heft-DVD. Es ist das LinuxWelt-Rettungssystem, mit dem Sie Probleme mit Linux- und mit Windows-Installationen beheben können. Nützlich ist auch unsere Download-DVD mit vier Spezialsystemen. Das Herunterladen der ISO-Datei haben wir stark vereinfacht. Sie bekommen die Datei nun mit nur einem Klick per Browser

Die neue LinuxWelt XXL 1/2023 – jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Konsolentipps

Konsolentipps für jeden Zweck.

Konsolentuning. Diese Tricks verbessern die Arbeit mit der Konsole spürbar

Tipps für das Linux-System. Protokolle analysieren, Systemkomponenten steuern u. v. m.

Dateimanagement. Für viele Spezialaufgaben eignen sich Terminalbefehle besonders

Für viele Spezialaufgaben eignen sich Terminalbefehle besonders …

Desktoptuning

Alle Desktoptipps im Überblick

Gnome: Desktop mit großem Tuningbedarf. Von den Entwicklern gut gepflegt, von den Nutzern gern getunt

KDE lässt sich besonders gut konfigurieren. KDE individuell anpassen

Tipps für XFCE. Der leichtgewichtige Desktop eignet sich für ältere Hardware

Der leichtgewichtige Desktop eignet sich für ältere Hardware …

Software & Dokumente

Tipps zu beliebten Tools.

Browsertricks. Zur am häufigsten genutzten Software zählt der Browser

Thunderbird. Besser mailen mit diesen Tipps und Tricks

Audio, Video und Foto. Tipps zu typischen Aufgaben aus dem Bereich Multimedia

Tipps zu typischen Aufgaben aus dem Bereich Multimedia …

Hardwaretipps

Hardwaretipps im Überblick.

So fühlen Sie dem Prozessor auf den Zahn. Vier schnelle Tipps für die CPU, etwa mit dem Stresstool S-Tui

Tipps und Tricks für Ihre Datenträger. Richtig umgehen mit SSDs, HDDs und Micro-SD-Karten

Audio und Video. Hardwaretipps zu Audio und Video für die Ton- und Bildwiedergabe

Hardwaretipps zu Audio und Video für die Ton- und Bildwiedergabe …

Tipps & Trick für Einsteiger

Alles Deutsch? Zeit, Sprache & Tastatur. So stellen Sie eine andere Sprache für Desktop & Co. ein

Komponenten des Linux-Desktops. Der Linux-Desktop besteht aus mehreren Komponenten

Konfiguration sichern! Wer die Linux-Konfiguration sichert, fürchtet keine Neuinstallation

Partitionen sichern und klonen. Die Livesysteme Clonezilla und Rescuezilla sichern Datenträger in komprimierte Abbilder

Die Livesysteme Clonezilla und Rescuezilla sichern Datenträger in komprimierte Abbilder …

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Distributionen. Ubuntu 22.04.1 (64 Bit), Xubuntu 22.10 LinuxWelt-Edition (64 Bit), KDE Neon User Edition (64 Bit), LinuxWelt-Rettungssystem 9.1 (64 Bit)

Bootfähige Extras und Tools. Hilfen & Tools: Super Grub Disk, Memtest, HDT, Shred-OS, Plop Bootmanager

LinuxWelt Digital XXL. Zeitlose, neu zusammengestellte Artikel der LinuxWelt auf über 300 Seiten

Die LinuxWelt-Bibliothek. 33 freie Handbücher zu Libre Office, Linux und Open Source, jeweils als PDF

33 freie Handbücher zu Libre Office, Linux und Open Source, jeweils als PDF …

