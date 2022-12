Tor Browser 12.0 auf neuer Basis

Während eine neue Version des Tor Browsers bisher meist kurz nach einem Update für Firefox ESR erschien, haben sich die Entwickler des Tor-Projekts diesmal deutlich mehr Zeit gelassen. Firefox ESR ist bereits bei Version 102.5 angekommen, hat also bereits mehrere Updates hinter sich. Doch jetzt ist Tor Browser 12.0 auf dieser aktuellen Firefox-Basis erhältlich. Immerhin hatten die Entwickler in der Zwischenzeit wichtige Mozilla Sicherheits-Patches auf Tor Browser 11.5.x zurück portiert.

Die Tor-Entwickler haben die Entwicklungen bei Firefox ESR 102.x aufmerksam begleitet und alles, was ihren hohen Ansprüchen bei Sicherheit und Privatsphäre nicht genügt, im Tor Browser abgeschaltet. Außerdem haben sie zahlreiche Bugs in ihrem eigenen Code beseitigt, wie der zugehörige Blog-Beitrag zeigt.

Alle Sprachen in einem Paket

Bislang mussten Sie, wenn Sie Tor Browser in einer anderen Sprache als Englisch nutzen wollten, die passende Sprachversion heraussuchen und herunterladen. Die Sprache nach der Installation zu ändern, war mindestens ebenso umständlich. Mit Tor Browser 12.0 erhalten Sie alle unterstützten Sprachen in einem Paket. Die dadurch zwangsläufig gewachsene Dateigröße haben die Entwickler an anderen Stellen weitgehend kompensiert. Neu ist zudem die Unterstützung für Ukrainisch und Albanisch.

Tor Browser auch für Apple Silicon

Die Mac-Fassung des Tor Browsers läuft jetzt auch auf Rechnern mit Apples eigenen M1- und M2-CPUs. Auch hier haben die Entwickler, wie schon Mozilla, alles in ein Paket gepackt. Das heißt, das Installationsprogramm enthält die Fassungen für Systeme mit Intel- und Apple-Prozessoren. Die passende Version wird automatisch installiert.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Tor Browser für Android

Auch Tor Browser 12.0 für Android ist bereits fertig. Die Entwickler hatten ihre liebe Mühe, mit dem Tempo Schritt zu halten, das Mozilla bei Firefox für Android vorgelegt hat. Jetzt wollen sie Funktionen, die es bereits in den Desktop-Versionen gibt, auch in die Android-Fassung einbauen. Den Anfang macht der HTTPS-Only Modus. Den gibt es auf dem PC bereits seit Tor Browser 11.5 und nun auch auf Android. Damit bietet nun auch der Android-Browser Schutz vor dem so genannten SSL-Stripping böswilliger Exit-Relays. Diese schalten den Datenverkehr auf unverschlüsselte Übertragung um, sodass die Privatsphäre am Übergang des Tor-Netzwerks zum Web endet.

Tor Browser 12.0 für Android: Optionen Tor Projekt

Schließlich hat die Android-Version noch eine Option zur Priorisierung von .onion-Sites erhalten. Ist sie aktiv, werden Sie beim Aufruf einer normalen Website wenn möglich auf die passende .onion-Site im Tor-Netzwerk umgeleitet. Der auf eine vorhandene .onion-Site hinweisende Button in der Adressleiste bleibt allerdings weiterhin den Desktop-Versionen des Tor Browsers vorbehalten.