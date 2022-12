Intel Arc: Neuer Treiber steigert Performance unter DirectX 9 deutlich

Mit seinen neuen Arc-Grafikkarten kann sich Intel bei der Leistung in aktuellen Spielen bezogen auf den Anschaffungspreis durchaus mit den Platzhirschen Nvidia und AMD messen. Da Intel jedoch erst jetzt in das Geschäft mit dedizierten Grafikkarten einsteigt, lag der Fokus der Entwickler auf dem aktuellen DirectX 12. In älteren Spielen, die auf DirectX 9 setzen, ließen sich daher mit Grafikkarten von Nvidia oder AMD deutlich höhere Bildraten erzielen. Dies soll ein neuer Treiber von Intel ändern.

Fast doppelt so hohe Bildraten

Die aktuelle Beta-Version 31.0.101.3959 soll bis zu 1,8 Mal so viele Bilder pro Sekunde unter DirectX 9 bieten. Dadurch sollen sich auch betagte und beliebte Titel wie “Counter-Strike: Global Offensive“, “League of Legends“, “Starcraft 2“, “Guild Wars 2“, “Payday 2“ oder “Stellaris“ vernünftig mit den neuen Intel-Grafikkarten spielen lassen. Beim Multiplayer-Shooter “CS:GO“ steigt die Bildrate laut Intel beispielsweise bei Full HD mit hohen Einstellungen von 177 auf 318 Bilder pro Sekunde an. Mit 1440p-Auflösung soll die Leistung ebenfalls auf den Faktor 1,77 steigen. Noch wichtiger für Gamer ist der Umstand, dass der neue Treiber auch die Frametimes verbessert und damit ein flüssigeres Spielerlebnis liefern soll.

Weitere Verbesserungen für DirectX 9 geplant

Die oben genannten Leistungsvorteile gelten für Intels Spitzenmodell Arc A770, doch auch die schwächeren Arc A750 und Arc A380 – sowie deren Mobilversionen – sollen in einem ähnlichen Maße vom neuen Treiber profitieren. In einem Video erklärt der Hersteller, dass man sich weiterhin auf die modernen Grafikschnittstellen DirectX 12 und Vulkan konzentrieren werde. Das für viele alte Spiele relevante DirectX 9 sei jedoch ebenfalls im Fokus der Treiberentwicklung. In einigen Fällen könnten Spiele mit der nativen DirectX-Implementierung laufen, bei anderen Titeln sei eine Übersetzungsschicht von DirectX 9 zu einem modernen Renderpfad nötig. Der Treiber mit der Versionsnummer 31.0.101.3959 steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.