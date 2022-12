Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Am 2. Dezember hat Google das erstes Notfall-Update für seinen Browser Chrome 108 (108.0.5359.94/95) bereitgestellt – nur drei Tage nach der Erstveröffentlichung von Chrome 108. Mittlerweile haben Brave, Microsoft (Edge) und Vivaldi ebenfalls Updates veröffentlicht, um die 0-Day-Lücke CVE-2022-4262 zu schließen. Opera braucht mal wieder länger.

Brave hat am 3. Dezember ein Sicherheits-Update auf Version 1.146.134 bereitgestellt, mit dem die 0-Day-Lücke CVE-2022-4262 im Browser geschlossen wird.

Vivaldi hat am gleichen Tag ebenfalls ein Update gegen CVE-2022-4262 herausgebracht. In Vivaldi 5.5.2805.50 steckt allerdings noch immer Chromium 106.0.5249.203 und damit etliche Sicherheitslücken. Am 7. Dezember hat Vivaldi nachgelegt und die finale Version 5.6 auf Chromium-108-Basis veröffentlicht. In Vivaldi 5.6.2867.36 steckt mit Chromium 108.0.5359.105 die neueste Browser-Basis. Neu in Vivaldi 5.6 sind die Integration der dezentralen Twitter-Alternative Mastodon (mit einer eigenen Instanz: Vivaldi Social) in die Seitenleiste (Panel) sowie die bislang Vivaldi-exklusive Suchmaschine You.com.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Microsoft hat seinen Browser Edge am 5. Dezember auf Chromium 108 umgestellt. Das Update auf Edge 108.0.1462.42 beseitigt alle bislang bekannten Sicherheitslücken der Chromium-Basis, einschließlich CVE-2022-4262. Außerdem haben die Microsoft-Entwickler drei Edge-spezifische Schwachstellen beseitigt.

Opera hängt noch immer zurück, hat mit dem Update auf Opera 93.0.4585.37 vom 1. Dezember immerhin die 0-Day-Lücke CVE-2022-4135 vom 25. November gestopft. Opera 94 auf Basis von Chromium 108 ist noch im Beta-Stadium.

Am 10. Januar 2023 will Google Chrome 109 veröffentlichen.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: