Samsung Galaxy S22 mit 40 GB-Tarif plus Tablet A7 Lite geschenkt: Über 700 Euro sparen

Unter den Android-Smartphones ist das Samsung Galaxy S22 eines der absoluten Top-Modelle. Beim Mobilfunkanbieter O2 bekommen Sie das Handy unter Einbeziehung aller Sparmöglichkeiten zum absoluten Tiefstpreis. Der Spardeal enthält neben dem Tarif O2 Grow mit 40+ GB und dem Galaxy S22 mit 128 GB auch das Samsung Tablet A7 Lite.

Samsung S22 mit Grow-40+-GB-Tarif und Tab A7 Lite für 37,99 Euro monatlich

So funktioniert der Samsung-S22-Tarifdeal

Das befristete Sonderangebot von O2 besteht aus dem Samsung Galaxy S22 in Schwarz („Phantom Black“) mit 128 GB Speicher und dem Tarif O2 Grow 40+ GB (40 GB LTE/5G-Startdatenvolumen). Dafür zahlen Sie bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten 37,99 Euro monatlich. Das Samsung-Tablet A7 lite ist als Dreingabe gratis. Es kostet laut PC-WELT-Preisvergleich sonst mindestens 99 Euro. An Einmalkosten fallen 13 Euro an, der Anschlusspreis entfällt. Macht alles zusammengerechnet in 36 Monaten 1.380,64 Euro.

Vergleichsrechnung:

Für den nackten Tarif O2 Grow mit 40+ GB ohne Smartphone zahlen Sie einzeln 34,99 Euro monatlich. Sie kommen in 36 Monaten inklusive dem einmaligen Anschlusspreis von 39,99 Euro somit auf 1.299,63 Euro. Das Samsung Galaxy S22 kostet derzeit mindestens 610 Euro. Wenn Sie sich für das Tarifpaket entscheiden, bekommen Sie für einen Aufpreis von nur 81,01 Euro nicht nur das Samsung Galaxy S22, sondern auch noch das Tab 7A lite im Gegenwert von zusammen 718 Euro dazu! Das entspricht einer Gesamtersparnis von mindestens 637 Euro! Wer seine bisherige Rufnummer zu O2 mitnimmt, erhält 100 Euro als Wechselbonus, sodass die maximale Ersparnis bei knapp 737 Euro liegt.

Das steckt im Samsung Galaxy S22

Das Smartphone aus der Flaggschiff-Reihe von Samsung hat eine Bildschirmgröße von 6,1 Zoll, 8 GB RAM und wird vom neuen Exynos-2200-Chip angetrieben. Das Display arbeitet mit bis zu 120 Hz Herz. Dadurch scrollen Webseiten, Animationen und Games weich und ruckelfrei. Top-Ausstattungsmerkmal ist das Triple-Kamerasystem mit 50-Megapixel-Hauptkamera, Teleobjektiv und Ultraweitwinkel.

O2 Grow mit 40+ GB