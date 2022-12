Samsung-TV Crystal UHD 4K: Sie sparen 222 Euro im Paket mit einem O2-Handytarif

Ihr Smartphone ist up to date – nicht aber ihr Fernseher? Dann entscheiden Sie sich bei Ihrem neuen Mobilfunktarif einfach für den 55 Zoll großen Samsung Crystal UHD 4K (GU55AU7199UXZG). Sie bekommen den Smart-TV bei O2 im attraktiven Tarif-Bundle und können zukünftig Netflix, Prime Video und Disney+ in Top-Qualität auf der großen TV-Mattscheibe genießen.

Samsung Crystal UHD 4K plus 20 GB-Handytarif für 34,99 Euro pro Monat

Samsung Crystal UHD 4K (55 Zoll): Mit diesem Angebot rund 222 Euro sparen

Wie gut ist das Paket-Angebot von O2 wirklich? Wir haben nachgerechnet. Für den Samsung Crystal UHD 4K bezahlen Sie laut PC-WELT Preisvergleich sonst ab 509 Euro inklusiv Versand. Der O2 Free M-Handytarif mit 20 GB kostet normal alleine schon 29,99 Euro im Monat. Würde man beides separat kaufen, betragen die Gesamtkosten für TV und Handytarif über 24 Monate Vertragslaufzeit rund 1.239 Euro inklusive Anschlussgebühr. Das angebotene Bundle kostet über die gleiche Laufzeit insgesamt nur 1046,65 Euro inklusive Gerätezuzahlung, Versand und Anschlusspreis für den Mobilfunktarif. Dieses Bundle aus TV und Tarif ist also mindestens 222,34 Euro günstiger als normal.

Samsung Crystal UHD 4K plus 20 GB-Handytarif für 34,99 Euro pro Monat

Vorteile vom Smart-TV: Netflix, YouTube & Co. ohne Extrageräte

Vergessen Sie Gerätestapel und Kabelsalat. Mit einem Smart-TV von Sasmung können Sie Fernsehen, Streamen und Surfen, ohne dass Sie zusätzliche Empfangsgeräte benötigen. Dafür sind die internetfähigen Fernseher mit einem eigenen Betriebssystem und integriertem Triple-Tuner ausgerüstet. Sie brauchen also weder für den Fernsehempfang via Kabel, Satellit oder DVB-T einen separaten Receiver, noch für das Streaming eine entsprechende Hardware wie Apple TV, Amazon Fire TV oder Google Chromecast. Den Zugriff auf Netflix, Prime Video, Apple-TV, YouTube, Disney+, Joyn und andere Streaming-Anbieter sowie die Mediatheken der Fernsehsender erhalten Sie per App.

Diese werden direkt auf dem Fernseher installiert und ausführt. Und mit Musik-Apps wie Spotify oder Deezer nutzen Sie Ihren Fernseher außerdem als Musikanlage. Dazu verbinden Sie den Smart-TV dann allerdings am besten mit externen Lautsprechern oder einem Soundsystem. Wie es sich für einen modernen Smart TV gehört, nimmt der Samsung Crystal UHD 4K AU7199 auch Sprachbefehle entgegen. So unterstützt er etwa Amazon Alexa und “Hey Google”.

Handytarif O2 Free M mit 20 GB

20 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

Ideal nutzbar für: Video-Streaming in HD-Qualität, als Hotspot für ein weiteres Gerät u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Samsung Crystal UHD 4K plus 20 GB-Handytarif für 34,99 Euro pro Monat