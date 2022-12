Transcend Portable SSD ESD380C 1 TB im Test

Auf einen Blick Pro Stoßfestes Alugehäuse

Gummiummantelung

Sehr hohe Transferraten

5 Jahre Herstellergarantie Kontra Seltener USB-Schnittstellenstandard Fazit Diese externe SSD ist nicht nur handlich, sondern auch leistungsstark – besonders, wenn es um Leseaufgaben geht. Hier reizt sie in Theorie und Praxis nahezu aus, was für den USB-C-Anschluss in der Version USB 3.2 Gen2x2 realistisch erreichbar ist.



Dank Gummiummantelung und Passwort-Schutz per Software sind die Daten in doppelter Hinsicht sicher aufgeboben.



Bei all dem bleibt der Preis (UVP) der getesteten Ein-TB-Version fair. Damit stellt das Transcend-Modell insgesamt eine sehr runde Speicherlösung dar, die sich flexibel einsetzen lässt.

Die Typ-C-Schnittstellenfassung USB 3.2 Gen2x2 ist noch selten an Gehäusen von PCs und Notebooks zu finden. Allerdings ist die Geschwindigkeitsstufe im Standard von USB 4 eingeschlossen, der immer mehr Verbreitung findet. Deshalb bleibt das Interesse der Hersteller von externen SSD-Laufwerken an dieser USB-C-Version hoch. In der Transcend Portable SSD ESD380C findet sich ein aktuelles Beispiel für einen derartigen Datenträger. Er ist mit einer oder zwei TB Kapazität zu haben. Dem Test stellt sich die Ein-TB-Variante.

Mit Gummiummantelung

Neben der USB-C-Fassung fällt beim mobilen Transcend-Laufwerk die Gummiummantelung ins Auge. Sie schützt die externe SSD vor Stößen und soll sie auch vor möglichen Schäden durch Herunterfallen bewahren. Dabei fehlen jedoch genaue Angaben – ein Verweis auf die US-Militärnorm MIL-STD 810G und die darin enthaltenen Falltests soll die Robustheit der ESD380C unterstreichen. Eher lässt sich so aber das Gehäusedesign in olivgrüner Farbe erklären.

Laut Hersteller ist der NVMe-Flashspeicher, der im Gehäuse steckt, in eine Aluminiumlegierung eingebettet, die die Wärme besonders gut ableiten soll. Im Test entstehen an der Gehäuseoberfläche auch nie mehr als 28 Grad Celsius – eine im Vergleich zu anderen Testkandidaten wirklich niedrige Temperatur.

Hohe Benchmark-Ergebnisse

Bereits in den Benchmark-Testläufen mit Crystaldiskmark macht die Transcend Portable SSD ESD380C 1 TB klar, dass sie schnell arbeitet. Dabei fallen die Leseraten besonders hoch aus: So erreicht sie mit der Version 6 des Testtools bereits gut 1967 MB/s. Im Zusammenspiel mit den weiteren Toolversionen 7 sowie 8 steigern sich die Lesetransfers sogar noch – im Maximum auf bis zu rund 2084 MB/s.

Im Schreiben fallen die Datenraten etwas, bleiben aber auf einem Niveau, das den Schnittstellentyp würdig vertritt. Mit Crystaldiskmark 6 schafft das externe Laufwerk gut 1712 MB/s. Im besten Fall erreicht das Transcend-Modell über 1730 MB/s – und zwar, wenn die Version 7 des Testtools zum Einsatz kommt.

Siehe auch: Die besten externen NVMe-SSDs im Vergleich (2022)

Top Praxis-Schreibleistung

Die sehr guten Benchmark-Ergebnisse sind ein erster Hinweis auf die Leistungsstärke der portablen USB-Gen2x2-SSD. Diese bestätigt sich im Test auch in der Praxis mit tatsächlichen Daten: Wieder liegen die Werte der Leseraten deutlich über der Performance im Schreiben. So erreicht das externe Laufwerk im Lesen des DVD-Films sagenhafte 1138 MB/s. Die Schreibrate fällt hier zwar mit gut 658 MB/s sehr deutlich ab, kann sich jedoch im Vergleich zu anderen externen NVMe-SSDs trotzdem absolut sehen lassen.

Da das Hin- und Herschieben vieler kleiner Dateien stets eine knifflige Aufgabe für einen Datenträger und den intern eingebauten Controllerchip darstellt, erstaunt es schon, dass diese portable SSD im Lesen von 1000 MP3-Musikdateien auf fast 636 MB/s kommt – damit setzt sie einen neuen Bestwert. Ein ähnlich hohes Arbeitstempo kann sie jedoch im Schreiben nicht bestätigen. Die gut 465 MB/s liegen eher im Bereich von externen SSDs mit USB-3.2-Gen2- Typ-C-Anschluss.

Ausstattung und mehr

Neben der externen SSD legt der Hersteller zwei USB-C-Kabel ins Paket – beide bieten mit etwa 45 Zentimeter eine vergleichsweise üppige Länge und stellen Verbindungen zu Typ-C- sowie Typ-A-Geräten her. Dazu gibt es die Software Transcend Elite zum kostenlosen Download für Windows und Mac-OS auf der Hersteller-Webseite. Sie lässt sich beispielsweise fürs Datenmanagement oder zur Passwortvergabe einsetzen.

Gut: Da die Transcend Portable SSD ESD380C 1TB ab Werk das Dateisystem Exfat nutzt, lässt sie sich neben klassischen Rechnern auch für Spielekonsolen und Mobilgeräte einsetzen, sofern sie USB OTG (On The Go) unterstützen. Außerdem hält sich ihr Strombedarf im Rahmen: Im Test benötigt die externe NVMe-SSD 0,7 Watt im Leerlauf und 2,4 Watt unter Last.