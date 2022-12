Blizzard im Interview: Die größten Geheimnisse von “World of Warcraft Dragonflight”

Willkommen in Thaldraszus, der Heimat der Drachen, dem Sitz der Macht für alle fünf Drachenschwärme von World of Warcraft: Dragonflight. Der Valdrakken-Akkord wurde vor langer Zeit von der vereinigten Versammlung der Drachenmenschen gegründet, um ihre Heimat und ganz Azeroth zu schützen: das House of the Dragon der WoW-Welt sozusagen. Das ultimative und grundlegende Ziel des Akkords ist es, die Drachenschwärme beim Schutz von Azeroth zu unterstützen. Jetzt, da die Drachen zurückkehren, um ihre Rolle als Beschützer wieder aufzunehmen, ist der Valdrakken-Akkord die zentrale Schaltstelle für ein World of Warcraft: Dragonflight, das sich so ganz anders anfühlt und spielt als viele andere Expansions.

Das nächste Zeitalter für World of Warcraft: Das Fliegen hat sich nie so gut angefühlt, so interaktiv, so fordernd. Es wurde nach der guten, alten Blizzard-Philosophie gebaut: Easy to Learn, Hard to Master. Blizzard

„Worauf ich mich am meisten freue, ist, dass WoW-Fans jetzt zum ersten Mal als Drache in den Himmel steigen, was eine Reise zurück zum Kern von World of Warcraft ist, zu den Wurzeln. Zu den Drachenkriegen. Wo Themen wie „Das Erwachen“ eine wundervolle Symbiose zwischen Story und Gameplay bieten. Ich bin super gespannt darauf, wie die Community das Drachenreiten perfektionieren wird. Es ist als System so angelehnt, dass es leicht zu erlernen, aber schwierig zu meistern ist“, erzählt uns ein glücklicher Morgan Day, Associate Game Director von World of Warcraft: Dragonflight. Das gute alte „Easy to Learn, Hard to Master“, welches Blizzard damals in Warcraft 3: The Frozen Throne großen esports-Ruhm einbrachte.

Wir schalten die Fähigkeit erst dann frei, wenn wir Die Erwachenden Ufer erreichen und dort zu Alexstrasza geschickt werden, um am wunderschön designten Himmelszelt-Obversatorium, all seinen goldenen Drachenstatuen am Eingang; den Fresken, der vielen Kunst, die ihre eigenen Geschichte erzählen, unsere erste Flugstunde nehmen: „Wenn ihr zum ersten Mal aufsteigt, werdet ihr feststellen, dass ihr nicht mehr wie früher in Burning Crusade durch die Luft „schwimmt“; wie ich es beschreiben würde. Sondern wirklich gleitet, Kurven fliegt, dieses Gefühl erlebt, ein Drache zu sein.“ Es gibt hier zwei Fähigkeiten: Der Aufstieg in den Himmel lässt euch vom Boden abheben – oder Eure Höhe erhöhen, wenn Ihr bereits in der Luft seid – während der Vorwärtssprung Euer Reittier vorwärts sausen lässt und Euch einen Geschwindigkeitsschub verleiht.

Dragonflight ist eine Reise zurück zu den Wurzeln von WoW: Die Drachen und Titanen bauten die Dracheninseln, um Drachenarmeen zu trainieren, die bei zahlreichen Invasionen Azeroth verteidigten. Blizzard

Wir können nicht endlos lange fliegen, sondern müssen Energie aufladen. Die regeneriert, wenn wir auf dem Boden sind – egal, ob beritten oder nicht und auch, wenn wir in der Luft hohe Geschwindigkeiten fliegen, Loupings drehen, Spiralen oder andere wilde Manöver. „Wir haben einige sehr spaßige Hindernis-Kurse in die Drachen-Inseln integriert, mit denen ihr schneller leveln könnt, die Euch aber auch einiges abverlangen werden“, verrät Blizzard Game Director Morgan Day. „Ich glaube, das ändert wirklich die Kernspielerfahrung in Wow so sehr, wie wir das noch nie vorher hatten. Wir sind es gewohnt, die Richtung vorzugeben und per Auto-Run hinzulaufen – jetzt fühlt sich das viel interaktiver an. Jeder kleine Hügel ist die Chance, mehr Speed zu generieren und Momentum aufzubauen. Darauf sind wir schon sehr stolz, das fühlt sich sehr frisch an, sehr anders, sehr aufregend. “

In der Tat fühlt sich WoW: Dragonflight hier ein bisschen wie Need for Speed: Unbound an: Hier müssen wir zwar nicht driften, sondern Spiralen fliegen, aber es gibt eine Menge zu lernen. „Es ist wichtig zu verstehen, dass Ihr nicht unbegrenzt an Höhe gewinnen könnt“, erklärt Blizzards Chefdesigner. „Wenn Ihr das versucht, geht Euch schnell die Lebenskraft aus. Stattdessen solltet Ihr Euch angewöhnen, in einem leicht abfallenden Winkel zu segeln, damit Ihr schneller fliegt und ständig neue Kraft schöpfen könnt. Das meinte ich eben: Es braucht ein bisschen Übung, um das richtige Momentum aufzubauen, um höher gelegene Orte zu erreichen, die natürlich in einer Drachenwelt besonders spannende Abenteuer bereithalten.

Blizzard hat viel Arbeit und Liebe in seine epischen Drachenrüstungen gesteckt

Blizzard hat viele Rüstungen neu designt: künstlerischer, mit viel mehr Details, hier etwa diesen golden schimmernden Hörnern, die wundervoll zu Alexstraza in Drachenform passen. Blizzard

„Götter. Könige. Feuer. Und Blut. Träume haben uns nicht zu Königen gemacht. Drachen waren es“…

… die ganze Welt liebt House of the Dragon, ist voll gepackt vom Drachen-Hype und natürlich ergießt sich das jetzt auch auf World of Warcraft. Besonders auffällig ist, wie viel Liebe Blizzard in die Transformation seiner fliegenden Echsen investiert hat: „Uns ist wichtig, dass die Drachenform zur Figuren-Form passt, damit die Charaktere ihre DNA beibehalten, ihren Rüstungsstil, ihre Kolorierung. Es gibt Drachenfraktionen, die das Goldene lieben, andere schillernde Grüntöne, wieder andere eher dunkle Blautöne mit einer gewissen magischen Aura und das zieht sich auch zur Architektur und dem Design ihrer Gebäude“, erklärt Laura Sardinha Kidde, Lead UX Designer von World of Warcraft: Dragonflight.

„Einige lieben den Luxus, leben in majestätischen, modernen Festungen mit Titanen-Technologie, andere eher in Höhlen, der Technologie misstrauend“, erklärt uns Laura, die auch den heiß ersehnten UI-Revamp verantwortet hat: „Wir haben die gleiche UI seit 18 Jahren verwendet mit kleinen Änderungen hier und da, aber Dragonflight gibt uns diese schöne Gelegenheit das Thema in die UI einfließen zu lassen. Das HUD soll sehr leicht lesbar sein, gerade auch für unsere neuen Spieler. So sind die Minimap und die Gesundheitsleiste deutlicher zu erkennen, und wir haben einige überflüssige Elemente entfernt, um mehr Platz für die Anzeige zu schaffen und die Möglichkeit, UI-Layout sehr viel stärker zu personalisieren.“

Laut Blizzards UI Lead haben die Kalifornier viel Zeit investiert, um zu überlegen, wie sich die WoW-UI in 4K anfühlen soll und neuen Spielern mehr Layout-Möglichkeiten zu geben, die nicht gewohnt sind, Add-Ons zu nutzen. IDG

„Außerdem haben wir unter Beibehaltung des ikonischen WoW-Designs das Aussehen der Aktionsleiste aufgeräumt. Wir haben ein neues Set von Greifen hinzugefügt und Wyvern für unsere Horde-liebenden Helden geschaffen. Auch die Beute- und Inventaranzeige hat ein neues Aussehen erhalten, und die Spieler können die Funktion “Kombinierter Rucksack” nutzen, um ihre Inventargegenstände schneller zu finden und zu organisieren, was sich viele gewünscht haben. Es soll sich modern anfühlen, intuitiv und wir planen auch, basierend auf Community-Feedback, weitere Designdetails zu verändern in der Zukunft. Wir sehen das als Beginn einer spannenden Reise.“ Gruppen-Manager, Quest-Tracker und sehr viel mehr Personalisierung stehen etwa auf Blizzards Roadmap.

Kommen in Zukunft Luftkämpfe zwischen Drachen wie in House of the Dragon?

House of the Dragon: Blizzard hat zwar mit Luftkämpfen experimentiert, aktuell gibt’s diese aber nicht – Game Director Morgan Day möchte den Fokus auf unsere Bodencharaktere behalten, die wir über Jahre geformt und gelevelt haben. Blizzard

„Es gibt Glyphen, die Ihr sammeln könnt, mit denen Ihr Talentpunkte für eure Drachen freischaltet. Hier haben wir wirklich viele Überraschungen parat. Es gibt auch richtige Drachenkämpfe, etwa in einem Dungeon, aber es gibt keinen wirklichen Luftkampf zwischen Drachen. Also Ihr werdet nicht wie in Game of Thrones Flammen aus dem Maul schießen und den Feind verbrennen, das wäre doch etwas zu weit weg von der WoW-Formel. Wir haben darüber nachgedacht und daran experimentiert, aber es war zu weit weg von WoW. Es gibt PvP-Drachenreiten etwa, wo Ihr sehr coole Rüstungen freischalten könnt – z. B. die Art und Farbe der Schuppen, die Art des Horns, die Rüstung für den Schwanz“.

7 Top-Tipps von Blizzard für World of Warcraft Dragonflight:

„Aber unsere Herausforderung war das Gefühl von World of Warcraft, was Millionen von Spielern sehr schätzen, mit diesen neuen Mechaniken zu verheiraten, ohne den Bodenkampf aus dem Auge zu lassen, der natürlich nach wie vor den Kern der Erfahrung bietet, etwa in Raids.“ „Für uns ist besonders wichtig, dass sich die Drachen-Inseln authentisch anfühlen. Es ist ein gigantischer Schauplatz – ein Land, das nicht für uns gemacht ist, sondern für Drachen, die sehr groß werden. Wir wollen damit die Erkundung stärken, dieses Gefühl des Abenteuers, die Möglichkeit, völlig unerreichbare Gipfel erforschen zu können, aber wie Morgan schon gesagt hat – Deine Klasse, Dein Charakter muss das Zentrum von World of Warcraft bleiben“, betont Design Lead Laura. „Ich spiele z.B. eine Heilerin und ich identifziere mich seit vielen, vielen Jahren mit dieser Klasse, was wir den Spielerinnnen und Spielern nicht nehmen wollen.“

Die Drachenbosse sehen mitunter aus wie Magier, die aufrecht stehen und generell eher dieses klassische Raid-Erlebnis abliefern, das man von WoW kennt. IDG

„Die Welt ist es, die so fasziniert – die Ruinen von Drachen-Städten etwa, die von den Jahrtausenden langen Schlachten und Invasionen erzählen. Ihr werdet hier unglaublich viel über die Zivilisation der Drachen erfahren, ihre internen Machtkämpfe, ihre großen Kriege“, so die Lead Designerin. „Und die Drachenstädte sind der Wahnsinn, insbesondere Valdrakken, welches von einem wirklich gigantisch hohen Turm überragt wird, auf dem der Palast thront“, betont der Chefdesigner. „Von hier aus herrschen die Drachen-Regenten, es sieht wirklich majestätisch aus und was ich besonders cool finde –es ist der höchste Punkt von World of Warcraft: Dragonflight. Von hier aus könnt Ihr überall hinfliegen, egal wohin Ihr wollt. Ihr werdet quasi mit der ultimativen Freiheit belohnt.“

Besonders hat es uns die Architektur der Dracheninseln angetan, die sehr viel über die Geschichte dieses Landes verrät und all die Kriege, die hier getobt haben. Blizzard

