Energiepauschale: Bundesnetzagentur warnt vor Betrug

Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Bundesnetzagentur warnen vor Betrugsversuchen in Zusammenhang mit der Energiepauschale der Bundesregierung. Die Betrüger nutzen die Energiepauschale aus, um ihre Opfer auf eine Webseite zu locken, auf der diese ihre persönlichen Daten eingeben sollen. Das sei angeblich erforderlich, um die Energiepauschale zu erhalten.

Die Bundesnetzagentur warnt hier auf ihrer Webseite:

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass gefälschte Internetseiten existieren, die nicht von der Bundesnetzagentur stammen. Die Webseite wirbt mit einem neuen staatlichen Förderprogramm und verspricht einen günstigeren Gaspreis.

Geben Sie auf keinen Fall Ihre persönlichen Daten, Kontodaten oder Kreditkartennummern an. Die Internetseite stammt nicht von der Bundesnetzagentur. Es handelt sich um eine Fälschung.

Immer die gleiche Masche

Die Cybergangster verschicken Mails an ihre Opfer, um diese auf die gefälschten Webseiten zu locken. In unterschiedlichen Varianten existieren diese Betrügereien rund um das Thema Energiepreise und staatliche Hilfen beziehungsweise Entlastungspakete schon länger, hier nur ein relativ aktuelles Beispiel: 279,99 Euro Corona-Hilfe? So läuft ein fieser Betrug im Namen der Bundesregierung.

Der Gedanke dahinter ist immer der Gleiche: Die Opfer sollen möglichst viele persönliche Daten auf den gefälschten Webseiten eingeben, damit diese Daten dann für Identitätsdiebstahl oder andere Betrügereien ausgenutzt werden können. Und/oder die Opfer sollen sogar ihre Bank- oder Kreditkartendaten eingeben. Damit sind dann noch weiterreichende Betrügereien möglich.

Doch erstens müssen Sie nirgends Daten eingeben, um die Energiepauschale zu erhalten. Diese wird automatisch ausgezahlt beziehungsweise überwiesen. Zweitens haben die meisten Verbraucher ihre Energiepauschale bereist erhalten, denn Arbeitnehmer haben ihre Energiepauschale bereits im September 2022 überwiesen bekommen; bereits damals gab es prompt Betrügereien rund um die Energiepauschale: 300 Euro geschenkt von der Sparkasse? Vorsicht vor dieser Mail.

Jetzt im Dezember 2022 folgen die Rentner, die ebenfalls 300 Euro Energiepauschale erhalten. Studenten und Fachschüler wiederum sollen 2023 200 Euro Energiepauschale erhalten. Bei der Energiepauschale handelt es sich unabhängig von der Empfängergruppe immer um eine Einmalzahlung. Alle Details zur Energiepauschale lesen Sie hier auf der entsprechenden Webseite der Bundesregierung.

Vorsicht vor Verwechslung

Diese Energiepauschale darf nicht verwechselt werden mit der einmaligen Übernahme der Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme im Dezember 2022 und mit der sogenannten Gaspreisbremse. Über letztere informiert wiederum diese Webseite der Bundesregierung.

