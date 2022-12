Nvidia senkt Preise für Geforce RTX 4080 und RTX 4090

Auf seiner Website weist Nvidia nun leicht gesenkte Preise für die neuen Grafikkarten mit RTX-4000-GPUs aus. Im September 2022 hatte Nvidia bei der Ankündigung der Geforce RTX 4080 (hier im PC-WELT-Test) den Preis mit 1.469 Euro und den Preis für die RTX 4090 (im PC-WELT-Test) mit 1.949 Euro angegeben. Aktuell gibt Nvidia die Preise mit 1.399 Euro für die Geforce RTX 4080 und mit 1.859 Euro für die RTX 4090 an. Bei der RTX 4080 ist der Preis also um 70 Euro gesenkt worden, bei der RTX 4090 um 90 Euro. Also um jeweils etwa 5 Prozent. Die Preise gelten für die von Nvidia selbst produzierten Founders Editionen der Geforce RTX 4080 beziehungsweise RTX 4090, andere Hersteller und Händler dürften aber ihre Preise ebenfalls nach unten anpassen.

Mögliche Gründe für die Mini-Preissenkung

Ein möglicher Grund für die nicht offiziell verkündete Preissenkung könnte der im Vergleich zum September bessere Euro-Dollar-Kurs sein. Immerhin ist 1 Euro mittlerweile 1,06 US-Dollar wert, vor einigen Wochen lag der Kurs noch bei 1 Euro für 1 US-Dollar. Eine ebenso wichtige Rolle dürfte spielen, dass ab dem 13. Dezember 2022 AMDs RX 7900 XT und RX 7900 XTX Grafikkarten erhältlich sein werden. Beide AMD-Grafikkarten blasen zum Angriff auf die RTX-4000er-GPUs von Nvidia, was den Wettbewerb erhöht und die Preise sinken lässt. Vor allem bei der RTX 4800 können wir in absehbarer Zeit mit weiteren Preissenkungen rechnen.

