Fortnite Kapitel 4 ist erstes Spiel mit Unreal Engine 5.1

Seit Mitte 2017 bietet das Battle-Royale-Spiel “Fortnite“ bis zu 100 Spielern pro Runde unterhaltsame Multiplayer-Action auf nahezu allen Plattformen. Nun wurde die erste Season von Kapitel 4 veröffentlicht, die als erstes Spiel auf die Unreal Engine 5.1 setzt. Damit halten die beiden von Epic Games entwickelten Techniken Nanine und Lumen Einzug in das beliebte Spiel. Mit Nanite lassen sich extrem detaillierte Umgebungen umsetzen, für Vegetation oder Gebäude stehen somit deutlich mehr Polygone zur Verfügung. Lumen hingegen bietet eine globale Beleuchtung in Echtzeit. Dies wirkt sich unter anderen auch auf die Klamotten im Spiel aus, die auf Licht in der Umgebung reagieren. Für glänzende Materialien und Wasser im Spiel kommt Raytracing zum Einsatz. Auch die Schatten sollen durch Virtual Shadow Maps detaillierter werden.

Aktuelle Hardware nötig

Wer von den neuen Grafik-Features in “Fortnite“ Kapitel 4 profitieren will, benötigt hierfür allerdings eine Playstation 5, Xbox Series X/S oder einen entsprechend flotten Windows-PC. Alternativ lässt sich das Spiel auch über Xbox Cloud Gaming oder Geforce Now mit allen grafischen Raffinessen streamen. Windows 7 und Windows 8 werden hingegen ab sofort nicht mehr unterstützt.

Festungen, Motorräder und Schneebälle

Kapitel 4 von “Fortnite“ soll jedoch nicht nur mit neuen Grafik-Optionen locken, sondern enthält auch neue Inhalte. Wer den Battle Pass kauft, kann beispielsweise in die Haut des Doom Guy schlüpfen, auch Geralt von Riva aus “The Witcher“ steht zur Verfügung. Noch wichtiger dürfte für alte Hasen jedoch die neue Insel sein, in deren Zentrum eine mittelalterliche Stadt zu finden ist, in den verschneiten Bergen wartet hingegen eine riesige Festung. Neue Fortbewegungsmittel bieten sich hier an und stehen in Form von Geländemotorrädern auch zur Verfügung. Wer möchte, kann passend zu Weihnachten auch mit Schneebällen um sich werfen.