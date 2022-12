Blackout: Mit diesen Hilfsmitteln überstehen Sie jeden Stromausfall

Es ist ein Thema, das Menschen in Deutschland und Europa in diesem Jahr besonders umtreibt: die Sorge vor Stromausfällen. Auch wenn Deutschland zu den europäischen Ländern mit den sichersten Stromnetzen gehört (2015 blieben deutsche Haushalte im Durchschnitt nur 12,7 Minuten ohne Strom), warnt selbst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) davor, dass es in diesem Winter mehr Probleme als üblich geben könnte.

Gründe dafür sind, neben den klassischen Ursachen für Stromausfälle wie Unfälle und schlechtes Wetter, die Gasknappheit und die Energiewende. Einen längeren Stromausfall halten die meisten Experten dennoch für unwahrscheinlich, es könnte aber sein, dass in einzelnen Bezirken für bis zu 90 Minuten der Strom abgestellt wird, um das Netz zu entlasten.

Ob kurz oder lang, mit den richtigen Geräten überstehen Sie die stromfreie Zeit wie ein Profi. Wir haben eine Auswahl praktischer Gadgets zusammengestellt, die im Ernstfall helfen können.

Nicht im Dunkeln sitzen: batteriebetriebene Beleuchtung

Gerade im Winter kann es im Falle eines Stromausfalls schnell passieren, dass Sie im Dunkeln sitzen. Um das zu verhindern, kann es nicht schaden, Taschenlampen oder sogar Lampen im Haus zu haben, die nicht mit externem Strom betrieben werden. Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten, neben Batterie- und Akkubetrieb gibt es auch Geräte, die zum Beispiel über eine Handkurbel angetrieben werden.

iTimo Wiederaufladbare Taschenlampe mit Handkurbel Aufladung durch Solarenergie und Handkurbel Für 9,90 Euro bei Amazon kaufen

SUBOOS Batteriebetriebene LED Camping Laterne – 2 St. Angetrieben durch drei AA-Batterien, eingebauter Haken und Magnetfuß Für 23,97 Euro bei Amazon kaufen

Eigene Stromreserven durch Powerstations

Um bei Stromausfällen trotzdem elektronische Geräte weiterzubetreiben, hilft eine Powerstation. Dabei handelt es sich im Grunde um eine überdimensionierte Powerbank, die über große Energiereserven verfügt und auch große Geräte am Laufen halten kann. In unserem Ratgeber finden Sie eine Auflistung über die besten Powerstations:

Die besten tragbaren Powerstations: Kaufberatung mobile Stromversorgung

Je nach Kapazität unterscheidet sich der Preis der Powerstations erheblich. Wir geben zwei Kaufempfehlungen aus dem günstigen und aus dem High-End-Bereich.

Jackery Explorer 240 Tragbare Powerstation 3.6V/67200mAh/240Wh, 230V/200W Steckdose + USB Für 299,99 Euro bei Amazon kaufen

EF ECOFLOW DELTA Max (1600) 1612 kWh, tragbarer Solar-Generator mit 4 Anschlüssen, AC 2000 W Für 1.799 Euro bei Amazon kaufen

Kaum für den heimischen Gebrauch geeignet sind benzinbetriebene Stromgeneratoren, da diese Abgase verursachen und nur draußen eingesetzt werden können. Diese eignen sich höchsten für einen Einsatz im Garten oder auf einem großen Balkon.

Für Kleingeräte: Powerbanks

Wenn Sie während des Stromausfalls keinen Fernseher oder Kühlschrank, sondern einfach Ihr Smartphone oder Laptop mit Strom versorgen möchten, reicht oft auch schon eine Powerbank. Eine Marktübersicht inklusive Kaufempfehlungen finden Sie in diesem Beitrag:

Die besten Powerbanks im Test mit 5000 bis 30000 mAh

Heizen statt frieren: mobile und stromlose Heizkörper

Das größte Problem bei einem längeren Stromausfall im Winter wäre der Ausfall der Heizungsanlage. Kerzen können den Raum zwar etwas aufheizen, verbrennen aber Sauerstoff und bieten nur eine geringe Wärmeleistung. Von der Brandgefahr ganz zu schweigen. Es gibt jedoch mobile Heizanlagen, die meist auf Petroleum basieren und einen kleinen bis mittelgroßen Raum effektiv heizen können.

Aber Vorsicht: Diese Geräte sind eigentlich für den Außeneinsatz gedacht und nur im absoluten Notfall zu benutzen. Denn das Verbrennen von Petroleum gibt Kohlendioxid in die Luft ab, der bei hohen Konzentrationen die Gesundheit schädigen kann. Deshalb sollten diese Heizungsanlagen nur in Kombination mit CO2-Detektoren und bei guter Lüftung genutzt werden. CO2-Detektoren finden Sie bei Amazon schon für rund 20 Euro.

Tonysun Petroleumheizung 5 Ltr. Tank Bis zu 17 Stunden Heizdauer, höhenverstellbarer Schutzkorb Für 94,99 Euro bei Amazon kaufen

De’Longhi Vbf Katalytischer Kocher 4200 Watt Spitzenleistung, einstellbare Leistung, doppeltes Sicherheitssystem Für 227,77 Euro bei Amazon kaufen

Lange Stromausfälle bleiben unwahrscheinlich

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass sich die Experten größtenteils einig sind, dass keine längeren Stromausfälle in Deutschland zu erwarten sind. Sollten es tatsächlich zu Abschaltungen im Netz kommen, werden dieser voraussichtlich nur für eine kurze Zeit andauern. Deshalb sind weder Hamsterkäufe noch die Anschaffung umfangreicher Survival-Ausstattung notwendig. Ob und welche Maßnahmen Sie ergreifen möchten, um sich auf einen solchen Fall vorzubereiten, hängt letztendlich von Ihren Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort ab.