Samsung Galaxy Tab S8 so günstig wie noch nie bei Amazon

Der Black Friday ist zwar vorbei, doch bei Amazon wird die Vorweihnachtszeit trotzdem mit einigen attraktiven Angeboten eingeläutet. So ist das Samsung Galaxy Tab S8 derzeit auf 499 Euro reduziert. Eine Ersparnis von 250 Euro gegenüber der UVP, so günstig war das Tablet bei Amazon noch nie und es ist gleichzeitig der niedrigste Preis auf dem Markt. Aufpassen: Der Preis gilt nur für die Farbvariante “Graphite” in der Ausführung mit 128 Gigabyte Speicher.

Samsung Galaxy Tab S8 für nur 499 Euro bei Amazon

Enthalten ist auch der S-Pen, mit dem Sie bequem Notizen und Zeichnungen auf dem Tablet anlegen können. Der 128-GB-Speicher dürfte für die meisten Anwendungszwecke genügen, lässt sich aber auch mit einer microSD-Karte um bis zu 1.000 GB erweitern. Das TFT-Display ist 11 Zoll groß und löst mit 2.560 x 1.600 Pixel auf. 8 GB Arbeitsspeicher reichen ohne Probleme für Multi-Window-Management und Multitasking aus. Die Dual-Frontkamera unterstützt 4K-Aufnahmen und bietet mit Auto Framing eine praktische Funktion für Videotelefonate und -konferenzen. Außerdem profitieren Sie beim Kauf eines Galaxy-Gerätes derzeit von einer Aktion, die Ihnen eine kostenlose Mitgliedschaft bei Disney+ für ein Jahr verschafft. Das Gerät kommt mit 36 Monaten Herstellergarantie.

Samsung Galaxy Tab S8 im Test bei PC-Welt

Das Galaxy Tab S8 wusste auch im Test zu überzeugen, wobei vor allem die Ausstattung positiv ausfiel. Das Fazit aus unserem Test:

Das Galaxy Tab S8 ist wahrscheinlich für die meisten Menschen die beste Option aus Samsungs Tablet-Flaggschiff-Reihe. Das 11-Zoll-Display hat die ideale Größe – groß genug, um darauf zu arbeiten, und klein genug, um es in einer Hand zu halten – und die technischen Daten sind trotz des günstigen Preises überzeugend. Mit einem Snapdragon 8 Gen 1, reichlich Arbeitsspeicher und Speicherplatz sowie der Unterstützung des S-Pen-Stifts eignet es sich für alle, die produktiv arbeiten wollen – und es gibt derzeit keine Android-Tablets mit mehr Leistung. Schön wäre ein OLED-Display gewesen, und Android ist immer noch nicht perfekt für Tablets, aber davon abgesehen gibt es nicht viel zu beanstanden. Samsung Galaxy Tab S8 – Test auf pcwelt.de

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Sonderangebote zu iPhones, iPads, Airpods, Macs, iMacs, Macbooks und mehr finden Sie unter macwelt.de/deals.