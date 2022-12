Android im Emulator am PC ausprobieren

Starten Sie zu diesem Zweck Android Studio und wählen Sie am besten „Standard“ aus, wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Entwicklerplattform anzupassen. Entscheiden Sie sich für ein Farbschema, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und schließen Sie mit zweimal „Finish“ ab. Im Willkommensbildschirm klicken Sie unter „More Actions“ auf die Option „SDK Manager“. Wechseln Sie zum Reiter „SDK Tools“ und stellen Sie sicher, dass der Haken bei „Android Emulator“ gesetzt ist. Klicken Sie nun auf „OK“, um die neueste Version zu installieren, falls nicht bereits geschehen. Zurück im Willkommensbildschirm wählen Sie „New Project“, „No Activity“ und „Next“ sowie zweimal „Finish“.

Nachdem Android Studio Ihr Projekt gestartet hat, wählen Sie „Tools“ und „Device Manager“. Erstellen Sie ein neues Smartphone mit „Create Device“ und entscheiden Sie sich für eines der angegebenen Modelle, wie etwa das Pixel 5. Klicken Sie auf „Next“ und im nächsten Bildschirm auf „Download“ vor dem gewünschten Betriebssystem-Image. Beispielsweise trägt das aktuell ausgerollte Android 13 die Bezeichnung „API 33“. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf „Next“. Schließen Sie mit „Finish“ ab. In der Image-Übersicht wählen Sie „Next“ und können in der Folge noch ein paar Anpassungen an Ihrem virtuellen Smartphone vornehmen wie die bevorzugte Startanzeige (Hoch- oder Querformat). Schließen Sie dann mit „Finish“ ab. Um die Emulation zu starten, klicken Sie auf den Play-Button rechts neben dem angezeigten virtuellen Device. Das Pixel 5 fährt hoch wie ein reales Modell, und Sie können im Anschluss daran mit der Maus auf Icons klicken und durch Ziehen der Maus Gestenbefehle ausführen.

Tipp: Android-Apps mit in Linux programmieren