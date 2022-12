Stream-Decks: Deshalb eignen sie sich auch für Nicht-Gamer

Wenn Sie sich schon einmal einen Twitch-Stream angesehen haben, dann haben Sie sich vielleicht gefragt, wie eine Person alle Dinge, die im Stream passieren, verwaltet, während sie gleichzeitig spielt. Des Rätsels Lösung besteht darin, dass die meisten Gamer ein sogenanntes Stream-Deck benutzen. Und obwohl sie für Gamer konzipiert sind, bieten sie auch Nicht-Spielern eine Menge Vorteile. Ein Stream-Deck ist ein Gerät, das eine Reihe von physischen Tasten mitbringt, die sich mit verschiedenen Funktionen belegen lassen. Das Gerät wird in der Regel über USB an Ihren Rechner angeschlossen. Sobald Sie die zugehörige Software installiert haben, können Sie alle Tasten so programmieren, dass diese die gewünschten Befehle ausführen. Die meisten Geräte sind sogar mit LCD-Tasten ausgestattet, welche Ihnen mithilfe von flexibel definierbaren Symbolen oder Texten die jeweilige Funktion anzeigen, sodass Sie sich die Tastenprogrammierungen nicht merken müssen. Insofern dient ein Stream-Deck als Automatisierungssystem, mit dem Anwender auf einfache Weise Makros für ihre Computer erstellen können. Ein Makro ist ein Code, der verschiedene Aktionen festlegt, die beim Drücken einer einzelnen, bestimmten Taste auf dem Gerät ausgeführt werden. Stream-Decks sind Geräte, die insbesondere für Nutzer gedacht sind, die sich selbst beim Spielen von Videospielen auf speziellen Online-Streaming-Diensten wie etwa Twitch streamen möchten.

Streamer müssen gleichzeitig zum Spielen auch den Livestream steuern. Ein Stream-Deck gibt zusätzliche Bedienmöglichkeiten nicht nur sprichwörtlich an die Hand. Es erleichtert vielmehr das Multitasking erheblich. Elgato

Während die Streamer damit beschäftigt sind, innerhalb ihres Streams eine Aufgabe im Spiel zu lösen oder einen Gegner zur Strecke zu bringen, lagern sie weitere Tasks aus. So können sie währenddessen einfach auf die Tasten des Stream-Decks tippen, um beispielsweise Soundeffekte oder Grafiken auf dem Bildschirm wiederzugeben, ihre Audiostreams zu verwalten (wie beispielsweise die Stimme lauter und das Spiel leiser zu machen), die Kameraperspektive zu wechseln, einen Screenshot zu speichern oder auch eine vordefinierte Nachricht an den Chat des Livestreams zu senden. Darüber hinaus bieten zahlreiche Stream-Decks verschiedene Profile oder Ordner an, sodass Sie nicht auf die Standard-Funktionen beschränkt sind. Sie können des Weiteren Multi-Aktions-Abfolgen einrichten. So können Streamer unter anderem eine einzige Taste so programmieren, dass sie mehrere Aktionen auslöst, etwa das Einschalten der RGB-Beleuchtung, das Dimmen der anderen Lichter im Raum, das Posten auf Twitter, dass sie gleich live sind und das Einrichten eines Countdown-Bildschirmes. Obwohl Stream-Decks traditionell stark auf Gamer ausgerichtet sind, eignen sie sich auch hervorragend als Produktivitätswerkzeuge. Eine der einfachsten Anwendungen in diesem Sinne ist die Programmierung der Tasten für das Öffnen von Anwendungen, Dateien und Ordnern.

Wenn Sie etwa ein Manager sind, der viele virtuelle Besprechungen leitet, können Sie alles, was Sie brauchen, mit einem einzigen Tastendruck einrichten. So können Sie mit einer Taste Ihre Videochat-App öffnen und die richtigen Kamera- und Audioeingänge einschalten. Oder das Stream-Deck so ändern, dass Sie die Steuerelemente für die Besprechung im Blick haben. Dazu zählen Funktionen wie Aufzeichnung, das Einlassen von Personen in den virtuellen Meeting-Raum oder das Stummschalten von sich und anderen Teilnehmern. Per Stream-Decks lassen sich auch Microsoft-Anwendungen automatisieren oder Tastenkombinationen in beliebigen Anwendungen einrichten. Ein weiterer Einsatzbereich ist das Beantworten von E-Mails. Sobald Sie Ihren E-Mail-Client gestartet und die elektronischen Nachrichten gelesen haben, ist es Zeit zu antworten. Erhalten Sie immer wieder dieselben Fragen, können Sie per Stream-Deck sogleich eine Standard- Antwort eingeben. Stream-Decks eignen sich auch sehr gut zur Mediensteuerung. Einige Modelle können sogar mit Smart-Home-Systemen interagieren. Wenn Sie beispielsweise an Ihrem PC sitzen und anderen mitteilen wollen, dass Sie an einer Besprechung teilnehmen, können Sie eine Taste auf dem Stream-Deck drücken, um die Farbe des Lichts vor Ihrer Tür zu ändern – wie in einem echten Aufnahmestudio.

Sogenannte Stream-Decks sind nicht nur etwas für Gamer und Streamer, sondern können – richtig eingesetzt – auch die Produktivität am PC-Arbeitsplatz erhöhen. Elgato

Stream-Decks können ebenfalls beim Fokussieren helfen: Wenn Sie etwa feststellen, dass es Ihnen schwerfällt, sich bei der Arbeit zu konzentrieren, könnte Sie ein Stream-Deck mit einer vordefinierten Routine dabei unterstützen, Ihre Konzentration und Produktivität zu verbessern. Mit einem Druck auf nur wenige Tasten können Sie eine entspannende Wiedergabeliste starten, die Audioausgabe auf Ihre Kopfhörer umschalten, einen Website-Blocker aktivieren, Ihren Laptop in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzen und einen Timer auf dem Stream-Deck einblenden lassen. Eines der größten Probleme bei Stream-Decks sind die Anschaffungskosten. Die speziell angefertigten Decks können teuer sein, weshalb die Investition gut überlegt sein will. Zu den bekanntesten Stream-Deck-Anbietern gehören Elgato, Loupedeck und Razer.

