So verstecken Sie Folien in Microsoft Powerpoint

Zum Teil behandeln einzelne Folien Themen, die (noch) nicht nach außen dringen sollen. In diesem Fall ist es ratsam, die entsprechenden Folien zu verstecken, damit sie während der Präsentation nicht versehentlich gezeigt werden. Damit Powerpoint eine Folie nicht einblendet, klicken Sie diese mithilfe der rechten Maustaste an und wählen Sie als Nächstes „Folie ausblenden“. Das Programm streicht die Nummer der Folie anschließend in der Übersicht durch und sie wird bei der Bildschirmpräsentation ausgelassen. Um die Folie von Neuem einzublenden, klicken Sie diese erneut mit rechts an und gehen daraufhin auf „Folie einblenden“.

Damit das Publikum bestimmte Inhalte einer Präsentation nicht zu Gesicht bekommt, können Sie die entsprechenden Folien mit zwei Klicks einfach ausblenden. IDG

Damit eine ausgeblendete Folie während einer schon laufenden Präsentation wieder angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Folie und dann auf „Alle Folien anzeigen“. Powerpoint wechselt nun zu einer Miniaturansicht aller Folien. Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf eine ausgeblendete Folie vergrößert die Software diese zum Vollbild und setzt die Präsentation ab dieser Folie fort.

