Benutzerordner im Explorer ausblenden

Meldet sich jemand an Ihrem Windows-PC unter Ihrem Benutzernamen an, hat er auch Ihre Zugriffsrechte. Mit dem folgenden Trick können Sie einen echten Windows-Kenner zwar nicht von Ihren Daten fernhalten. Bei einem neugierigen Gelegenheitsnutzer stiften Sie damit jedoch zumindest etwas Verwirrung: Verstecken Sie im Explorer Ihre persönlichen Benutzerordner und somit auch die darin enthaltenen Daten. Beim Öffnen des Explorers startet entweder im “Schnellzugriff” oder in der Übersicht „Dieser PC“ und zeigt auf der linken Seite die enthaltenen „Ordner“, „Geräte und Laufwerke“ sowie „Netzwerkadressen“ an, dazu jeweils die Anzahl der Objekte. Bei den Ordnern genügt ein Klick beispielsweise auf „Dokumente“, um direkt zu Ihren Dateien zu gelangen. Das können Sie unterbinden, indem Sie alle Einträge in diesem Ordner ausblenden.

Über einen Schalter in der Registry können Sie die Anzeige der Benutzerordner unter „Dieser PC“ verhindern. Beispielhaft zeigt sich hier nur noch der Musikordner. IDG

Dies erledigen Sie über die Registry: Öffnen Sie das Suchfenster des Startmenüs, tippen Sie regedit ein und klicken Sie jetzt auf den Treffer „Registrierungs-Editor“. Gehen Sie im nachfolgenden Schritt zu dem Ordner „HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\[CLSID]\PropertyBag“. [CLSID] steht für „Class Identifier“, was zunächst aber nichts anderes ist als der Name eines Objekts. An der genannten Stelle in der Registry finden Sie eine lange Liste von CLSIDs, die alle von geschweiften Klammern eingefasst sind. Sechs davon stehen für die Einträge unter „Ordner“ im Explorer.

{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639} „Bilder“ {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} „Desktop“ {f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756} „Dokumente“ {7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4} „Downloads“ {a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d} „Musik“ {35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95} „Videos“

Klicken Sie die Namen der Reihe nach an, öffnen Sie den Unterordner „PropertyBag“ und darin den Eintrag „ThisPCProperty“. Ändern Sie den Wert jeweils von „Show“ in „Hide“. Falls der Eintrag nicht existiert, klicken Sie in die rechte Fensterhälfte, wählen „Neu –› Zeichenfolge“, geben ihm die Bezeichnung „ThisPCPolicy“ und stellen als Wert wie beschrieben „Hide“ ein. Bestätigen Sie dann mit „OK“. Nach einem Neustart des Rechners sind die Ordner im Explorer unter „Dieser PC“ verschwunden. Über den Ordnerbaum auf der linken Seite des Dateimanagers lassen sie sich jedoch über „C:\Benutzer\[Benutzername]“ oder „C:\Bibliotheken“ nach wie vor erreichen.

