Bedingte Formatierung für ganze Zeile in Excel

Als Beispiel soll uns hier ein Ausschnitt aus einer Softwaretabelle der PC-Welt dienen. Alle deutschsprachigen Programme sollen in grüner Farbe gekennzeichnet werden, die englischsprachigen dagegen in Rot. Entscheidend für die Formatierung der einzelnen Zeilen ist der Wert in Spalte D. Markieren Sie Zelle D1 und gehen Sie anschließend im Ribbon „Start“ im Bereich „Formatvorlagen“ auf „Bedingte Formatierung –› Regeln zum Hervorheben von Zellen –› Textinhalt“. Standardmäßig erhält Zelle D1 eine hellrote Füllung zugewiesen. Klicken Sie als Nächstes auf den kleinen, nach unten weisenden Pfeil, um für unser Beispiel „grüne Füllung“ einzustellen oder über „benutzerdefiniertes Format“ eine eigene Formatierung zu definieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl danach mittels „OK“.

In diesem Ausschnitt einer Softwaretabelle der PC-Welt sollen die Programme gemäß der Menüsprache farblich gekennzeichnet werden. IDG

Klicken Sie erneut auf „Bedingte Formatierung“ und rufen Sie „Regeln verwalten“ auf. Daraufhin erscheint das Fenster „Manager für Regeln zur bedingten Formatierung“. Markieren Sie darin die neu angelegte Regel und klicken Sie auf den Button „Regel bearbeiten“. Im nächsten Fenster markieren Sie bitte die Option „Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden“.

Für die bedingte Formatierung stellt Excel mehrere Vorlagen zur Verfügung. IDG

Tippen Sie jetzt in das Eingabefeld die Formel =$D1=“Deutsch“ ein, wobei „D1“ auf die Zelle hinweist. Bestätigen Sie mit „OK“. Excel färbt D1 im Anschluss daran grün ein. Nun geht es noch darum, den Geltungsbereich der Regel zu erweitern. Tippen Sie zu diesem Zweck in das Feld unter „Wird angewendet auf“ die Formel =$A$1:$D$10 ein, um sämtliche Felder der Tabelle zu erfassen.

Tippen Sie die Formel für die Definition der Zellformatierung ein. IDG

Alternativ hierzu markieren Sie den Bereich ganz einfach mithilfe der Maus. Nach einem Klick auf „OK“ erscheinen dann sämtliche Zeilen, in denen das Programm als „Deutsch“ gekennzeichnet ist, in Grün. Für den Fall, dass nun die Zeilen mit den englischsprachigen Programmen rot gekennzeichnet werden sollen, wiederholen Sie die einzelnen Schritte und passen die Zellverweise entsprechend an.

