So fügen Sie Trennlinien in ein Word-Dokument ein

Um in Word schnell eine Linie einzufügen, etwa um einen Absatz oder Textabschnitt vom Rest des Dokuments abzugrenzen, tippen Sie drei Bindestriche (—) und drücken Sie in der Folge die Enter-Taste. Ebenso funktioniert das Einfügen einer doppelten Linie: Geben Sie dieses Mal drei Gleichheitszeichen ein (===) und drücken Sie Enter. Eine dreifache Linie bietet Word ebenfalls an: Drei Rautezeichen (###), Enter, fertig. Schließlich können Sie in der Textverarbeitung auch eine gepunktete Linie erzeugen. Dafür benötigen Sie lediglich drei Sternchen (***) und einmal die Eingabetaste.

