Standard-Bilderordner ändern in Word – so geht´s ganz einfach

Wenn Sie in Ihre Dokumente häufig Cliparts, Fotos oder andere Abbildungen einfügen, ist das Standard-Verhalten von Word auf die Dauer etwas nervig: Sobald Sie im Ribbon „Einfügen“ auf „Bilder“ und auf „Dieses Gerät“ klicken, öffnet die Textverarbeitung Ihren persönlichen Bilderordner. Oft jedoch liegen Bilddateien an einem komplett anderen Ort, wie etwa in einer Netzwerkfreigabe. Sie können den Pfad allerdings auch ganz einfach ändern.

Klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Optionen“ und im nächsten Fenster auf „Erweitert“. Scrollen Sie in der rechten Fensterhälfte bis nach unten und klicken Sie auf den Button „Dateispeicherorte“. Markieren Sie den Eintrag „Bilder“ und klicken Sie auf „Ändern“. Markieren Sie im folgenden Explorer-Fenster den Ordner, den Word standardmäßig öffnen soll. Falls es sich um einen Freigabeordner handelt, so klicken Sie am unteren Fensterrand auf „Tools –› Netzlaufwerk verbinden“ und im nachfolgenden Fenster auf „Durchsuchen“, um sich die freigegebenen Ordner in Ihrem Netz anzeigen zu lassen. Markieren Sie den gewünschten Ordner und schließen Sie alle Fenster mit „OK“. Sobald Sie nun auf „Einfügen –› Bilder“ gehen, öffnet sich der neu konfigurierte Ordner.

