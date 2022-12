So rufen Sie unter Windows die Bildschirmtastatur auf

Die zuerst genannte Tastatur hat sich seit Windows 10 nicht verändert. Sie finden sie in den „Einstellungen“ des Betriebssystems unter „Barrierefreiheit“ (Windows 10: „Erleichterte Bedienung“). Scrollen Sie bitte als Nächstes dort nach unten zum Menüpunkt „Tastatur“ und aktivieren Sie nunmehr den Schalter bei „Bildschirmtastatur“ respektive bei „Bildschirmtastatur verwenden“. Dieses Keyboard zeigt weiße Buchstaben auf dunklem Grund und lässt sich über die Taste „Andocken“ auf der rechten Seite fest auf dem Windows-Desktop verankern. Dabei verdeckt es die Taskleiste.

Sie können diese Tastatur auch noch an anderer Stelle aufrufen. Öffnen Sie die Systemsteuerung und dort das „Center für erleichterte Bedienung“. Klicken Sie daraufhin auf „Bildschirmtastatur starten“. Über dasselbe Fenster ist es des Weiteren möglich, die Bildschirmtastatur automatisch beim Windows-Start einzublenden, um so bereits die Anmeldung mithilfe des virtuellen Keyboards vorzunehmen. Scrollen Sie dazu nach unten und klicken Sie auf „Computer ohne Maus oder Tastatur bedienen“. Setzen Sie ein Häkchen vor „Bildschirmtastatur verwenden“ und bestätigen Sie mit „OK“.

IDG

Die Anzeige der Touchtastatur hingegen steuern Sie über die Taskleiste respektive deren Einstellungen. In Windows 10 klicken Sie die Leiste mittels der rechten Maustaste an, rufen die „Taskleisteneinstellungen“ auf, scrollen nach unten und klicken auf den Link „Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren“. In der nachfolgenden Liste finden Sie den Eintrag „Bildschirmtastatur“. Nachdem Sie den Schalter auf „Ein“ gestellt haben, sehen Sie rechts unten in der Taskleistenecke ein Tastatursymbol. Nach einem Klick bringen Sie das Keyboard zum Vorschein. In der Voreinstellung ist es weiß mit schwarzen Buchstaben. In Windows 11 finden Sie den Schalter zum Aktivieren des Icons in den „Einstellungen“ unter „Personalisierung –› Taskleiste –› Bildschirmtastatur“. Im Unterschied zu Windows 10 wird die Tastatur hier nicht angedockt, sondern lässt sich als eigenes Fenster in einem Bereich zwischen dem oberen und dem unteren Rand des Desktops verschieben.

