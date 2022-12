Startzeit von Windows ganz einfach überprüfen

Um zu sehen, ob etwa die Neuinstallation einer Software das Hochfahren von Windows verlangsamt, lässt sich die Dauer des Windows-Starts vor und nach der Installation auch ohne Stoppuhr überprüfen und recht einfach in Windows ablesen. Tippen Sie taskmgr in das Suchfeld des Startmenüs und klicken Sie auf „Task-Manager“. Wechseln Sie zum Register „Autostart“ und lesen Sie nun den Wert neben „Letzte BIOS-Zeit“ ab. Er gibt an, wie lange es vom Einschalten des Rechners und dem Initialisieren der Hardware bis zur Übergabe der Kontrolle über das Uefi/Bios an Windows gedauert hat.

Tipp: Der Task-Manager von Windows 10: Prozesse optimal kontrollieren